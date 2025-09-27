美 물가·고용지표 줄줄이…금리 인하 전망에 ‘촉각’ 대신증권 “코스피 3400선, 리스크 관리 필요”

[헤럴드경제=문이림 기자] 추석 연휴를 앞두고 미국 물가·고용지표 발표와 셧다운 우려 등 굵직한 이벤트가 겹치면서 증시에 경계심이 높아지고 있다. 코스피가 사상 최고치 랠리 이후 피로감을 보이는 가운데 증권가는 단기 리스크 관리가 필요하다고 조언한다.

이경민 대신증권 연구원은 지난 26일 보고서에서 “코스피가 사상 최고치 랠리 이후 피로감을 호소하고 있다”며 “금리 인하 기대와 인공지능(AI) 투자 모멘텀이 단기 정점을 통과한 데다, 제롬 파월 미 연준 의장이 증시 고평가를 지적하면서 악재에 대한 민감도가 높아진 모습”이라 진단했다.

시장의 관심은 이번 주말 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가 지표다. PCE는 미국 연방준비제도가 물가 흐름을 판단할 때 가장 중요하게 보는 지표다. 전체 물가를 나타내는 ‘헤드라인 PCE’는 전년 대비 소폭 상승한 2.7%로 예상된다. 에너지·식료품을 제외한 ‘근원(Core) PCE’는 전월과 같은 2.9%로 추정된다.

이 연구원은 “특히 관세 영향을 받는 재화 물가뿐 아니라, 경기에 민감한 서비스 물가 추이가 중요하다”며 “클리블랜드 연방준비은행의 ‘인플레이션 나우’ 모델은 헤드라인 PCE 2.79%, 근원 PCE 2.99%로 시장 예상보다 높은 수치를 보여주고 있다”고 설명했다. 이어 “높은 물가가 나오면 중장기 금리 인하 전망이 후퇴할 가능성이 있다”고 덧붙였다.

다음달 1일 미국의 새 회계연도가 시작되면서 ‘셧다운’ 우려도 커지고 있다. 셧다운은 정부 예산안이 통과되지 않아 연방정부의 일부 기능이 멈추는 상황을 뜻한다. 현실화될 경우 공무원 급여가 밀리고 일부 행정 서비스가 중단돼 경기 불확실성이 커질 수 있다. 이 연구원은 “정치적 부담으로 현실화 가능성은 낮다”며 “하나의 크고 아름다운 법안(OBBB)으로 정부 부채 한도가 해소된 만큼 미국채권의 디폴트우려 등 금융시장 파급 효과는 제한적일 것”으로 내다봤다.

같은 날 발표되는 ADP 민간고용지표도 주목된다. ADP 지표는 미국 민간 기업들의 실제 급여 데이터를 토대로 작성돼 공식 고용지표보다 먼저 경기 흐름을 보여주는 선행지표다. 추석 연휴 영향으로 미국 노동부 공식 고용지표에 즉각 대응하기 어렵기 때문에, 국내 시장에서는 미국 경기·고용 상황에 선제적으로 대응할 수 있는 지표로 해석된다.

시장에서는 ADP 고용이 전월 5만4000명 대비 줄어든 4만8000명 수준으로 예상치가 형성돼 있다. 미 연준이 추정하는 브레이크이븐 고용은 3만~8만명 수준이다. 고용이 이보다 크게 부진하면 경기 둔화 우려가 커지고, 반대로 견조한 고용은 금리 인하가 늦춰질 수 있다는 신호로 받아들여진다.

연휴를 앞두고 다양한 이슈가 중첩되면서 리스크 회피 심리가 유입될 가능성이 높을 것으로 보인다 .이 연구원은 “코스피가 3400선을 넘는 구간에서는 리스크 관리가 필요하다”면서도 “연휴 전 선반영된 조정이 나타날 경우 3200선대에서 저평가 업종 중심의 순환매나 저가매수 전략이 유효하다”고 조언했다.