복군 30주년·기장읍성 축성 600주년 기념 프로그램 ‘풍성’

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 기장군은 27일부터 28일까지 기장 현대차 드림볼파크 일원에서 ‘제19회 차성문화제’가 열린다고 26일 밝혔다.

차성문화제는 전통문화 계승발전과 군민화합을 위한 기장의 대표적인 문화축제다. 특히 올해는 복군 30주년, 기장읍성 축성 600주년을 맞아 다채로운 프로그램을 마련했다.

축제 첫날인 27일에는 죽성초 취타대, 풍물패, 밴드, 5개 읍면 대표 등 군민 1000여 명이 참여하는 기장읍 시가지 퍼레이드가 진행된다. 퍼레이드 행렬은 기장중학교를 시작으로 기장읍성 등을 거쳐 기장시장까지 이어진다.

같은 날 드림볼파크 본무대에서는 축제의 안녕을 기원하는 고유제를 시작으로 기장군민 걷기대회, 군민 화합한마당 등 군민참여 행사와 함께 샌드아트, 칠고무, 케이팝 등으로 구성된 개막 축하공연이 열린다. 뒤이어 가수 디케이, 이보람, 이재훈이 출연하는 ‘기장열린음악회’도 진행된다.

둘째 날인 28일에는 한글 백일장 및 사생대회와 함께 지역 주민과 청소년들이 참여하는 기장군민 예술한마당과 ‘나는 MZ다!’ 무대가 이어진다. 2025 기장군 남녀 씨름왕 선발대회도 개최된다.

축제의 대미는 복군 30주년 기념 기장군민 노래자랑 ‘차성가왕’이 장식한다. 예선을 통과한 8팀이 본선 무대에 올라 노래 실력을 뽐내고 가수 손태진, BMK, 박주희가 축하 무대를 꾸민다.

축제 기간 중 기장읍 새마을어린이공원에서는 기장예술제와 기장도자기 축제도 함께 열려 차성문화제를 더욱 풍성하게 만든다.

이 외에도 민속놀이 체험, 연 만들기, 떡메치기 등의 전통 문화체험과 LED캐릭터, 에어바운스 놀이터, 로봇이 만드는 솜사탕, 인생네컷 등 체험행사와 함께 기장 파전 등 지역 특산물을 즐길 수 있는 먹거리 장터도 운영된다.

기장군은 관람 편의를 위해 동해선 좌천역과 행사장을 연결하는 셔틀버스를 수시 운영하고 축제 참여자들을 위한 다양한 경품도 마련한다.