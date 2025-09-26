[헤럴드경제=나은정 기자] 이탈리아 북부 트렌티노알토아디제주(州)의 소도시 볼차노가 반려견을 대상으로 세금을 부과하는 방안을 추진하면서 논란이 일고 있다.

24일(현지시간) 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 최근 볼차노 시의회는 내년부터 반려견을 동반한 관광객과 주민에게 ‘개 세금’을 부과하는 법안을 발의했다.

주요 내용은 관광객이 반려견을 데려올 경우 매일 약 1.5유로(약 2400원)를 부과하고 주민은 반려견 1마리당 연간 100유로(약 16만4000원)를 납부하도록 하는 것이다.

이번 조치는 2008년 볼차노에서 폐지됐던 반려견 세금을 부활시키는 것이라고 NYT는 설명했다.

법안을 발의한 루이스 발허 시의원은 “길거리에 넘쳐나는 개 배설물이 심각한 문제”라고 강조했다. 이렇게 거둔 세수는 거리 청소와 개 공원 조성에 사용할 방침인 것으로 전해졌다.

법안이 통과되면 현재 의무인 개 DNA 검사 제도는 폐지될 예정이다. 볼차노는 지난 2년간 배설물 방치나 교통사고 및 개물림 사고 등을 추적하기 위해 개 DNA 등록을 의무화했으나, 검사 비용이 많이 들어 도시 전체 반려견 3만 마리 중 1만2000마리만 이에 응한 것으로 나타났다.

이탈리아 최대 동물권 단체 ENPA의 카를라 로키 회장은 반려견 과세 법안을 두고 “개와 함께 여행하는 가족과 관광객에게 벌을 줄 뿐만 아니라 동물을 현금입출금기(ATM)로 만드는 잘못된 메시지를 준다”고 지적했다.