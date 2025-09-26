한미 관세 협상 관련 불확실성 …외인·기관 각 3000억원대 매도 주도 SK하이닉스 4.84%대 급락…삼성전자도 3% 안팎 낙폭

[헤럴드경제=김유진 기자] 코스피 지수가 낙폭을 2%까지 확대하며 9거래일만에 장중 3400선을 내줬다. 26일 오전 11시1분 현재 코스피지수는 전일대비 2.12% 내린 3397.54를 나타내고 있다. 코스닥지수는 1.60% 하락한 838.83이다.

지수는 전장보다 30.72포인트(0.89%) 내린 3440.39로 출발해 낙폭을 키웠다.

간밤 뉴욕증시가 미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치가 큰 폭으로 개선되자 금리인하 기대감이 약화하면서 일제히 내린 데다, 한미 관세 협상 관련 불확실성에 투자심리가 위축된 영향이다.

투자자별로는 외국인과 기관이 매도 우위다. 외국인은 코스피 시장에서 3643억원을 순매도 중이고 기관은 3465억원 매도우위다. 반면 개인은 7049억원 순매수로 매물을 받아내고 있다.

시가총액 상위종목 대부분 약세다. 삼성전자(-2.96%), SK하이닉스(-4.84%) 등 반도체주와 LG에너지솔루션(-2.77%), 한화에어로스페이스(-0.48%), 현대차(-1.15%) 등 시가총액 상위 종목 대다수가 내리고 있다. 반면 셀트리온(0.51%), NAVER(1.38%) 등은 강세다.

같은 시각 코스닥지수는 전장 대비 13.59포인트(1.59%) 내린 838.89다. 알테오젠(-1.21%), 에코프로비엠(-3.99%), 에코프로(-3.09%), 펩트론(-1.42%) 등 시총 상위 종목 대다수가 약세다.

원·달러환율은 전일 대비 10.3원 오른 1410.9원을 나타내고 있다.