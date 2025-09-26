경상환자치료비 올린 한방치료비 환자 체질맞춤 아닌 과잉첩약 원인 높은 진료수가 악용 지적 잇따라 허위 청구 사례 유죄판결로 이어져

#. 정차 중 가볍게 접촉사고를 낸 A씨는 피해 차량 수리비 30만원이 과하다고 판단해 보험처리를 택했다. 그러나 한 달여 뒤 보험사로부터 들은 소식은 충격적이었다. 당시 통증을 호소하지 않던 상대 운전자가 뒤늦게 ‘경·요추 염좌’ 진단을 받고 한방병원에 11일간 입원, 280만원에 달하는 진료비를 청구한 것이다. 침·부항·뜸·추나치료에 이어 한방 첩약까지 처방받았고, 첩약 비용만 30만원이 넘었다.

자동차보험에서 한방 첩약이 새로운 ‘보험 누수’의 주범으로 떠오르고 있다. 환자 맞춤 조제를 전제로 한 수가(1첩당 7360원)를 근거로 청구되면서 보험금이 지급되는 사례가 속출하고 있다. 일부 한방병원은 진료 전 미리 대량 조제한 한약을 마치 환자 개별 처방인 것처럼 속여 보험금을 청구하다 적발되기도 했다. 결국 이 같은 부당 청구가 누적돼 자동차보험 손해율을 악화시키고, 선량한 가입자들의 보험료 부담으로 되돌아온다는 지적이 나온다.

26일 손해보험업계에 따르면 경상환자의 하루 평균 치료비는 2020년 7만8923원에서 지난해 9만9637원으로 26% 증가했다. 같은기간 한방치료비가 8만6301원에서 10만7292원으로 24.3% 커지면서 증가세를 이끌었다는 평가다. 한방치료에서 과잉진료 증가는 자동차보험 손해율 상승으로 이어진다. 삼성화재·현대해상·KB손해보험·DB손해보험 등 주요 손보사의 지난달 자동차보험 손해율은 전년 동월 대비 2.6% 포인트 상승한 86.7%를 기록했다.

한방 과잉진료에서는 첩약을 이용한 불법 청구가 대표적이다. 첩약은 본래 환자의 체질과 상태에 따라 맞춤형으로 조제해야 하는 치료법이다. 이에 따라 자동차보험 진료수가 기준은 첩약에 대해 1첩당 7360원의 높은 단가를 책정해왔다. 조제 과정에 상당한 시간과 비용이 든다는 점을 감안한 것이다.

그러나 일부 한방병원에서는 이 제도를 악용해 환자 진단도 없이 미리 대량 조제한 한약을 제공하면서도 개별 처방인 것처럼 보험금을 청구하고 있다고 보험업계는 지적하고 있다.

실제 법원에서도 잇따라 유죄 판결이 나오고 있다. 서울의 한 한의원은 대량 조제한 ‘당귀수산’을 환자 맞춤 첩약처럼 허위 청구해 700만원 벌금형을 선고받았고, 대구의 한 한의원도 같은 혐의로 300만원의 벌금형을 받았다. 울산지법은 올해 2월, 환자 진료 없이 미리 조제한 첩약을 수백 차례 보험사에 청구한 한의사에게 징역 1년 2개월의 실형을 확정했다. 심지어 전국 20개 지점을 운영하는 대형 네트워크 한방병원까지 사전조제 의혹으로 수사를 받는 등 파장이 커지고 있다.

보험업계는 이런 한방 첩약 청구가 자동차보험 손해율을 악화시키는 핵심 요인이라고 지적한다. 자동차보험은 국민 대다수가 가입하는 의무보험인데, 손해율이 높아질수록 결국 보험료 인상으로 이어지기 때문이다. 보험사들은 첩약, 약침, 추나치료 등 한방 진료 항목에서 과잉·허위 청구가 빈번하다며 제도 개선을 요구해왔다. 반면 한방계는 “정당한 치료를 제한하려는 시도”라며 강하게 반발하고, 최근에는 대형 한방병원들이 보험사 규제 철회를 촉구하며 집단 시위에 나섰다.

국민이 내는 보험료가 불법·과잉진료에 쓰이지 않도록 정부와 사법당국이 보다 엄격하게 관리해야 한다는게 전문가들의 의견이다. 첩약 사전조제에 대한 규제 강화, 보험사기 적발 시스템 보완, 제도적 허점 보완이 시급하다는 것이다. 업계 관계자는 “자동차보험은 국민 전체가 비용을 분담하는 구조이기 때문에 일부의 불법행위가 다수의 보험료 인상으로 돌아온다”며 “한방 첩약 청구 관행에 대한 투명성과 관리가 강화돼야 한다”고 말했다. 서지연 기자