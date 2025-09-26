국회, 26일 정부조직법 개정안 표결 수사·기소 분리…중수청·공소청 신설 범정부 TF 가동…보완수사권 화두로

1947년 법원으로부터 독립해 출범한 검찰청이 설립 78년 만에 역사의 뒤안길로 사라진다.

국회는 26일 본회의에서 이재명 정부의 첫 정부조직 개편 방향을 담은 정부조직법 개정안을 표결한다. 국민의힘은 지난 25일 본회의에 상정된 이 법안에 대해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해)를 진행 중이나, 민주당이 지난 25일 오후 6시30분께 토론 종결을 요구하면서 이로부터 24시간이 지난 이날 오후 6시30분께 필리버스터 종료를 위한 표결이 이뤄질 전망이다. ▶관련기사 6면

정부조직법 개정안에는 검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청을 신설해 검찰의 수사·기소 기능을 분리하는 내용을 담고 있다. 중수청은 행정안전부 장관, 공소청은 법무부 장관 소속으로 두도록 했다.

개정안이 시행될 때까지 1년의 유예 기간을 두고 국무총리실, 법무부, 행안부 등 정부를 중심으로 구성될 범정부 검찰제도개혁 태스크포스(TF)에서 세부 방안을 도출할 예정이다.

이 과정에서 검찰은 보완수사권 존치에 사활을 걸 것으로 전망된다. 검찰 내부에서는 정치 수사 등으로 문제가 된 직접수사 기능은 포기하더라도 수사 지연 방지, 공소 유지, 수사기관 간 견제 필요성 등을 고려할 때 보완수사권만은 검찰에 남겨둬야 한다는 의견이 지배적이다. 보완수사권이 요구권이 된다면 사건처리가 불가능할 정도로 수사·기소 기관간 ‘핑퐁’이 심해지며, 보완수사권이 아예 없다면 경찰 수사 등의 오류를 바로잡을 최소한의 견제 장치마저 사라지게 될 것이라고 검찰 측은 우려하고 있다.

법조계 관계자는 “구속사건은 경찰에 사건을 다시 내려보내 보완수사를 요구하려면 구속 기한 문제로 석방시킬 수밖에 없다”며 “수사 내용이 조금이라도 부족하면 구속을 풀어야 하는 것”이라고 말했다.

현재 법무부 소속인 검사와 검찰 수사관은 소속 부처를 바꾸는 불확실성을 감수하면서 중수청으로 이동하는 것에 대해 반감이 큰 상황이다. 검사 대부분은 중수청으로 이동하는 것보단 공소 업무를 맡는 검사를 하거나 차라리 옷을 벗고 나가 변호사를 하겠다는 기류가 읽힌다. 검찰 수사관들도 중수청으로 이동할 경우 기존 경찰인력에 비해 소외될 수밖에 없다는 우려가 크다. 현재 검찰 내 검사 정원은 약 2300명, 수사관과 실무관 등 수사 인력은 약 7800명으로 총 1만명이 넘는다.

근대적 사법제도가 자리 잡은 1894년 이후 검찰 제도가 본격 도입된 시기는 1948년 8월 미군정기 ‘검찰청법’이 제정되면서다. 검찰은 그간 형사사법체계의 핵심 기관으로 꼽히며 수사·기소권을 바탕으로 국가 범죄 대응 역량을 획기적으로 향상했다는 평가를 받았다. 하지만 정치인이 연루된 대형 반부패 범죄를 수사하며 검찰권을 남용했다는 비판을 받아 끊임없이 개혁 대상으로 거론돼 왔다.

윤석열 정부 내내 이어진 이재명 당시 더불어민주당 대표를 향한 검찰 수사와 다섯 번의 기소는 정치권의 반발을 초래해 주요 현안마다 정부와 국회가 부딪히는 결과를 낳았다. 반면 윤 전 대통령 부인 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 등에 대해 무혐의 처분하며 “살아 있는 권력에 대한 수사를 포기했다”는 비판을 받기도 했다. 대통령까지 배출했던 검찰은 끝내 윤 전 대통령의 불법적인 비상계엄으로 조직이 사라지는 운명을 맞게 됐다. 윤호 기자