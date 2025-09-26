외국인 투자 불편 해소…원화 접근성 높여 글로벌 신뢰 제고 연내 ‘MSCI 편입 로드맵’ 발표 예정…2028년 실제 반영 가능성 이재명 대통령 “코리아 디스카운트 해소, 불공정거래 엄정 대응”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 국내 외환시장을 24시간 개장하고 역외 원화결제 시스템을 구축한다. 외국인 투자자의 원화 접근성을 대폭 개선해 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널) 선진국 지수 편입을 앞당기겠다는 포석이다.

기획재정부는 26일 미국 뉴욕에서 개최된 ‘대한민국 투자 서밋’ 관련 보도참고자료를 통해 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진시장 편입을 뒷받침하는 조치로 이런 외환시장 개선책을 추진하고 있다고 설명했다. 이재명 대통령은 ‘대한민국 투자 서밋’ 행사를 마친 뒤 MSCI 선진시장 편입을 위한 종합 로드맵을 연내 발표하겠다고 밝혔다.

현재 한국 외환시장은 국내 인가 중개사를 통한 역내 거래만 인정되고, 개장 시간도 오전 9시부터 익일 새벽 2시까지만 가능하다. 이 같은 구조는 외국인 투자자 불편을 초래해 MSCI 편입 논의에서 걸림돌로 지적돼 왔다.

정부는 우선 국내 외환시장을 24시간 운영체제로 확대해 미국 등 주요 투자자의 거래 공백을 상당 부분 해소할 계획이다. 이를 통해 역외 차액결제선물환(NDF) 수요 일부를 국내 현물환 시장으로 전환하겠다는 설명이다.

또, 외국 금융기관이 국내에 원화 계좌를 개설·운용할 수 있도록 제도를 정비하고, 한국은행이 야간에도 원화 결제가 가능한 24시간 결제망을 신규 구축하는 ‘역외 원화결제 시스템’을 마련한다. 이로써 외국 금융기관 간 야간 원화결제가 가능해지고, 외국인의 원화거래 기반이 확충될 전망이다.

정부는 특히 연내 ‘MSCI 선진국 지수 편입 로드맵’을 발표할 예정이다. MSCI는 매년 6월 국가분류를 조정하며, 최소 1년간 관찰을 거쳐 편입 여부를 결정한다. 일정대로라면 2026년 관찰대상국 지정, 2027년 편입 여부 결정, 2028년 실제 지수 반영이 가능할 것으로 보인다.

한편, 이재명 대통령은 같은 날 미국 뉴욕 증권거래소에서 열린 ‘대한민국 투자 서밋’ 연설에서 한국 증시 저평가(코리아 디스카운트) 해소를 위한 4대 해법을 제시했다.

그는 ▷주가조작 등 불공정거래 근절 ▷기업 지배구조 개혁 ▷한반도 안보 리스크 완화 ▷신산업 확장재정정책을 강조하며 “한국 정부의 개혁 정책을 믿고 투자해달라”고 월가 투자자들에게 호소했다.

이 대통령은 “불투명하고 불공정한 거래는 꿈도 꿀 수 없는 시장을 만들겠다”며 주가조작 가혹 대응 방침을 천명했다. 또 3차 상법 개정을 통해 배당 확대와 자사주 남용 억제를 추진하겠다고 밝혔으며, 첨단기술·재생에너지·우주방위·바이오 등 신산업에 대한 정부 지원도 약속했다.