아동들의 안전하고 건강한 성장을 위한 따뜻한 공간 조성

국제구호개발NGO 플랜코리아는 일성건설과 함께 2025년 두 번째 ‘푸른꿈자람터’ 환경개선사업을 완료하고, 9월 25일 전북 익산에 위치한 지역아동센터에서 현판식을 진행했다고 밝혔다.

이번 환경개선사업이 진행된 해당 센터는 시설 노후로 인해 위생과 안전 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 장판이 들뜨고 곰팡이와 악취가 발생해 아이들의 건강에 우려가 있었으며, 오래된 LED 조명칩으로 인해 일부 조명이 작동하지 않아 전체적으로 어두운 분위기를 형성하고 있었다. 또한 노후된 문은 잦은 고장으로 이용 불편과 안전상의 위험을 초래하고 있었다.

이에 일성건설과 플랜코리아는 ▲장판 및 데코타일 전면 교체를 통해 곰팡이 발생 원인을 근본적으로 제거하고 ▲전체 공간에 다운라이트 조명을 설치하여 밝고 쾌적한 환경을 마련했으며 ▲집단지도실 각 방마다 포인트 색상의 도어를 설치해 시각적으로 생기 있고 활기찬 공간으로 개선했다.

환경개선 이후 센터는 아이들이 생활하고 활동하는 데 있어 위험 요소가 줄어들었을 뿐만 아니라, 프로그램 운영 시 아이들의 집중력과 활기가 높아졌다는 긍정적인 평가를 내놨다.

25일 열린 현판식에는 익산시 관내 건설공사 현장의 문경식 소장을 비롯해 일성건설 임직원, 플랜코리아 관계자가 함께 참석해 사업의 의미를 나누었다.

일성건설은 2018년부터 플랜코리아와 협력하여 전국 19곳의 지역아동센터 환경개선을 꾸준히 이어오고 있다. 앞으로도 아동들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 지속할 계획이다.

플랜코리아 관계자는 “아이들이 머무는 공간이 단순한 생활 공간을 넘어 꿈을 키우는 터전이 될 수 있도록 앞으로도 다양한 기업과 함께 아동 친화적 환경 조성에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.