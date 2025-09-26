– 연간 자살자 수 14,872명, 자살률 전년 대비 6.6%(1.8명)↑

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 보건복지부(장관 정은경)는 2024년 자살률이 2011년 이후 가장 높은 상황*을 엄중히 인식하고, 지난 12일 발표한 「2025 국가 자살 예방 전략」의 차질없는 이행을 비롯해 자살예방 정책 강화에 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

지난 25일(목) 통계청이 발표한 2024년 사망원인통계에 따르면 2024년 자살사망자 수는 14,872명으로 전년보다 894명(6.4%) 증가하였으며 1일 평균 자살사망자 수는 40.6명으로 나타났다.

자살사망률(인구 10만 명당 자살자 수)은 29.1명으로 전년 대비 6.6%(1.8명) 증가하였으며, 국제 비교를 위해 산출하는 연령표준화 자살률(국가 간 비교를 위해 연령 구조 차이를 제거하고 OECD 기준 인구를 활용)은 26.2명으로 OECD 평균 10.8명에 비해 2.4배 높고, OECD 국가 중 가장 높은 수준이었다.

성별 기준으로 남성 자살자 수가 여성에 비해 2.5배 많았고, 남성 자살률은 41.8명, 여성 자살률은 16.6명으로 각각 전년 대비 남성 3.5명, 여성은 0.2명 증가한 것으로 나타났다. 연령대별로는 50대 자살사망자 수가 3,151명(21.2%)으로 가장 많았고, 자살률 기준으로는 80세 이상이 78.6명으로 가장 높았다. 전년 대비 자살률의 증가율은 30대가 14.9%로 가장 높았고, 40대(14.7%), 50대(12.2%) 순으로 이어졌다.

전문가들은 2024년 자살률 증가에 대해 생애전환기의 중장년이 주로 겪는 실직‧정년‧채무‧이혼 등 다양한 문제, 유명인 자살과 이에 관한 자극적 보도, 지역의 정신건강‧자살 대응 인력 부족 등이 복합적으로 영향을 미쳤을 것으로 분석하였으며, 과거 외환위기‧동일본대지진 등 대형 사건 시 2~3년 여 시차를 두고 자살률이 급증했던 사례를 토대로 코로나19가 미친 사회경제적 여파에 대해 추가적으로 분석할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

정부는 우리나라의 자살 문제의 해결이 시급하다는 점을 지속 강조해왔으며, 지난 9월 12일 「2025 국가 자살 예방 전략」을 통해 자살 예방 정책의 중장기 추진 방향과 분야별 과제를 구체화하여 발표한 바 있다. 이를 기반으로 ▴자살시도자 즉각‧긴급 위기 개입 강화 ▴범부처 취약계층 지원기관 간 연계체계 구축 ▴지자체 자살예방관 지정 및 전담조직‧인력 보강 ▴AI 기반 자살상담전화 실시간 분석 및 자살유발정보 모니터링‧차단 등을 중점 추진할 예정이며, 대책의 차질없는 이행과 범정부적 역량 결집을 위해 범부처 자살예방대책 추진본부도 설치할 계획이다.

이상원 보건복지부 정신건강정책관은 “2024년 자살률이 2011년 이래 최고치를 기록하는 등 자살 문제가 심각함을 엄중히 인식하며, 「2025 국가 자살 예방 전략」을 차질없이 이행하고, 관련 예산과 인력을 확충하여 자살 예방정책의 패러다임을 전환해 나가겠다”라고 밝혔다.