맞춤형 전문 공간케어 서비스 선봬 제네시스 멤버십 플랫폼서 신청 가능해

[헤럴드경제=김광우 기자] 종합환경위생기업 세스코는 현대자동차 제네시스 브랜드와 손잡고, 제네시스 차량 구매 고객 대상으로 맞춤형 전문 공간케어(Living Care) 서비스를 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 제휴로 G80·G90 고객은 생활공간 전반의 위생을 과학적으로 관리받는 프리미엄 혜택을 누릴 수 있게 됐다.

세스코 공간케어 서비스는 해충, 세균, 바이러스, 미세먼지, 라돈 등 가정 내 유해 요소를 차단해 건강한 생활환경을 조성하기 위해 개발됐다. 고객의 라이프스타일에 맞춰 ▷패밀리 ▷키즈 ▷펫 등 세 가지 유형으로 구성됐다.

모든 솔루션에는 정밀 환경진단과 함께, 세스코 환경위생 브랜드 ‘마이랩(Mylab)’ 프리미엄 케어 키트(3종)가 제공된다.

G90 차종을 구매한 고객의 경우 제네시스 프리빌리지 혜택 중 세스코를 선택하면 최고급 공기살균기와 전용 케어십 서비스를 추가로 제공받거나, 세 가지 솔루션을 통합한 ‘올인원 솔루션’을 선택할 수 있다. 서비스 신청은 제네시스 멤버십 전용 플랫폼 ‘제네시스 부티크’에서 가능하다.

세스코 관계자는 “새롭게 선보이는 제네시스 고객 전용 세스코 공간케어 서비스는, 세스코의 과학적인 환경 위생 관리 솔루션을 총망라해 소중한 생활공간을 청정하게 유지할 수 있도록 설계된 의미 있는 서비스”라며 “깊이 있는 역량을 바탕으로 제네시스 고객의 라이프스타일을 반영해 구성한 솔루션인 만큼, 온 가족의 위생과 건강을 더욱 신뢰감 있게 관리할 수 있을 것”이라고 말했다.