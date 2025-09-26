[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 55%를 기록, 전주 대비 5%p 떨어졌다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

한국갤럽이 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명에게 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 잘못 수행하고 있다고 보는지 물은 결과, 55%가 긍정 평가했고 34%는 부정 평가했다. 11%는 의견을 유보했다.

지난주 대비 직무 긍정률이 5%p 하락, 부정률은 3%p 상승했다. 한국갤럽은 “이번 주 부정 평가 이유 면면으로 미루어 짐작건대 조희대 대법원장 사퇴 압박과 진실 공방, 내란 재판부 변경 등 여당 주도 사안들이 대통령 평가에도 반영된 듯하다”고 분석했다.

정당 지지도는 더불어민주당 38%, 국민의힘 24%, 조국혁신당, 개혁신당 각각 3%, 진보당 1%, 이외 정당/단체 1%, 지지하는 정당 없는 무당(無黨)층 30%로 나타났다. 민주당 지지도는 8월 셋째 주 44%에서 이번에 38%가 됐고, 같은 기간 국민의힘은 평균 24%로 거의 변함이 없으며, 무당층 크기는 22%에서 30%로 늘었다.

한국갤럽은 여당과 제1야당 대표가 당대표로서의 역할을 잘 수행하고 있다고 보는지 잘못 수행하고 있다고 보는지도 물었다. 그 결과 정청래 민주당 대표에 대해서는 43%가 긍정, 44%가 부정 평가했다. 장동혁 국민의힘 대표에 대해서는 30%가 긍정, 51%가 부정 평가했다.

정 대표 역할 긍정률은 전체 유권자 기준 43%, 민주당 지지층 기준 77%로 작년 10월 이재명 전 대표 시절과 비슷한 수준이다.

장 대표 역할 긍정률은 전체 유권자 기준 30%, 국민의힘 지지층 기준 69%다. 작년 10월 한동훈 전 대표 시절과 비교하면 자당 지지층에서 평가는 비슷하지만, 외부에서는 뒤진다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화조사원이 인터뷰하는 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준), 응답률은 11.4%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.