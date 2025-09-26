‘제16회 디스플레이의 날’ 기념 세계 최초 대형 OLED 상용화 공로

[헤럴드경제=김현일 기자] 윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)가 ‘제16회 디스플레이의 날’을 맞아 은탑산업훈장을 받게 됐다.

26일 LG디스플레이 따르면 윤 CTO는 세계 최초로 대형 유기발광다이오드(OLED)를 상용화하고 사이니지용 마이크로 LED와 자유롭게 변형 가능한 스트레처블 등 차세대 디스플레이 기술 개발로 국내 디스플레이 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

지난 2002년 LG디스플레이의 전신인 LG필립스LCD로 입사한 윤 CTO는 24년 동안 디스플레이 산업에 몸 담으며 기술 경쟁력 확보에 힘써왔다. 2020년부터는 CTO를 맡아 R&D 전반을 총괄하며 미래 기술 전략 수립과 선행기술 연구 등을 주도하고 있다.

윤 CTO는 이날 오후 서울 잠실 롯데호텔월드에서 열리는 ‘제16회 디스플레이의 날’ 기념식에서 은탑산업훈장을 받는다.

한편, 류해철 IP출원팀 팀장과 이승환 포장기술팀 팀장은 각각 ‘특허청장 표창’과 ‘한국디스플레이산업협회장상’을 수상한다.

류 팀장은 터치일체형(ToE) OLED 등 핵심 기술의 지적재산권 포트폴리오 구축을 주도해왔다. 그 결과 국내 디스플레이 산업의 특허 경쟁력 강화에 기여한 공로로 ‘특허청장 표창’ 수상자로 선정됐다.

이 팀장은 지속가능한 미래를 위한 친환경 기술 개발 성과를 인정받았다. 지난해 친환경 소재인 재생 플라스틱을 원료로 한 전자부품용 친환경 포장재 개발·적용에 성공하며 실질적인 탄소 저감을 이뤄냈다.

LG디스플레이는 이번 포상을 통해 입증된 우수한 연구 성과를 바탕으로, OLED 및 차세대 디스플레이 기술 경쟁력을 강화하며 차별적 고객가치를 지속 창출해 나간다는 계획이다.

한편, 한국디스플레이산업협회가 주최하는 ‘디스플레이의 날’ 기념식은 국내 디스플레이 패널 수출이 연 100억달러를 돌파한 지난 2006년 10월을 기념해 2010년부터 매년 개최되는 행사다. 소재·부품·장비 국산화로 국내 매출과 수출 확대에 기여하거나, 기술 혁신을 통해 디스플레이 산업 위상을 높인 유공자 포상도 함께 진행된다.