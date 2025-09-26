국립공원공단, 수리부엉이·담비·반달가슴곰 등 멸종위기종 활동 포착

[헤럴드경제=이태형 기자]국립공원에서 여우가 고라니 새끼를 사냥하고, 수리부엉이가 고슴도치를 사냥하는 등 생태계 먹이사슬이 형성돼 있는 모습이 무인카메라에 포착됐다.

국립공원공단은 지난 6월 16일 소백산국립공원에서 촬영된 여우가 고라니 새끼를 사냥하는 영상을 26일 공개했다. 여우에게 새끼를 잃은 고라니가 여우를 뒤쫓는 영상도 공개됐다.

공단은 이번 영상이 여우가 야생에서 상위 포식자로서 소형 포유류 개체 수 조절 역할을 하고 있다는 점을 보여준다고 설명했다. 여우는 1급 멸종위기 야생생물로 공단은 2012년부터 소백산에서 여우 복원사업을 벌여왔다.

공단은 “여우의 고라니 새끼 사냥은 고라니 개체군 충원 속도를 조절하는 역할을 한다”면서 “초식동물이 과도하게 늘어나는 것을 막아 식생이 회복·보호되는 간접 효과도 발생한다”고 설명했다.

2급 멸종위기종인 수리부엉이와 담비가 고슴도치와 산토끼를 사냥하는 영상, 진달래를 뜯어 먹는 1급 멸종위기종 산양 영상도 공개됐다.

또 풀씨 등을 섭취하고 넓은 범위를 이동해 식물의 씨를 뿌리는 ‘종자 산포자’ 역할을 하는 1급 멸종위기종 반달가슴곰 영상도 공개됐다.

반달가슴곰은 잡식성이며 행동권이 24∼200㎢에 달한다. 이 때문에 반달가슴곰은 수는 적어도 생태계 균형과 구성에 매우 큰 영향을 주는 핵심종(Keystone species)이다.

공단은 국립공원이 먹이사슬 전 과정이 안정적으로 작동하는 생태계로 회복됐다는 점을 보여주는 영상들이라고 설명했다. 국내 멸종위기종 282종 가운데 69%인 195종이 국립공원에 서식한다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “야생생물의 균형 있는 먹이사슬이 확인된 것은 국립공원이 안정적인 자연환경을 유지하고 있다는 것을 의미한다”며 “앞으로도 멸종위기 야생생물 복원과 서식지 보전을 통해 미래세대가 건강한 자연을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.