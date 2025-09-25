재무개선에 2조4000억원 사용 나머지는 차입 상환

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK이노베이션이 액화천연가스(LNG) 발전자회사 투자 유치로 3조원 규모의 자금을 확보했다고 25일 밝혔다. 자금 대부분은 SK이노베이션 재무구조 건전성 강화에 투입될 예정이다.

이날 SK이노베이션은 자회사 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 총 3조원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 거래는 메리츠금융이 설립한 특수목적법인(SPC) 넥스젠에너지1·2호가 나래·여주에너지서비스가 발행하는 전환우선주(CPS)를 각각 인수하는 구조다. 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 각각 1조6500억원과 1조3500억원을 확보하게 된다.

메리츠금융 측은 2030년 4월부터 2035년 10월까지 CPS를 보통주로 전환할 수 있다. 모두 전환할 경우 각각 50.1%의 지분율을 확보하게 된다. SK이노베이션은 전환권 행사에 앞서 메리츠금융이 보유한 CPS 매도를 제안할 수 있는 권리를 확보한 것으로 알려졌다.

SK이노베이션이 이번에 조달한 자금 3조원 중 2조4100억원은 재무구조 건전성 강화에 쓰인다. 나머지는 나래·여주에너지서비스의 차입금 상환에 쓰인다.

SK이노베이션 관계자는 “이번 투자 유치는 SK이노베이션 차원의 전사적 재무구조 건전성 강화 차원에서 진행됐다”며 “이후에도 발전자회사의 경영권 및 사업운영권을 보유해 안정적으로 LNG 밸류체인의 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.