[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 25일 오전 9시 30분부터 오후 3시 30분까지 월드컵공원 평화광장에서 ‘제13회 마포진로박람회 – N개의 꿈’을 성대히 개최했다.

이번 행사는 지역 내 10개 중학교 1·2학년 학생 2000여 명이 참여해 다양한 직업 세계를 체험하며 진로를 모색할 수 있는 뜻깊은 자리였다.

청소년 눈높이에 맞춘 현장형 진로 체험

박람회에는 서울여중, 성서중, 경성중, 아현중, 숭문중, 동도중, 광성중, 성사중, 신수중, 홍익여중 등 총 10개 학교가 참여했으며, 250여 명의 청소년 유관기관 관계자와 직업인 멘토들이 현장에서 함께했다.

행사장은 ▲스페셜존 ▲인공지능(AI)존 ▲크래프트존 ▲퍼블릭존 ▲K-컬처존 등 5개 주제별 체험존으로 꾸려졌다. 학생들은 레고 저니(LEGO Journey) 전문가, AI 콘텐츠 기획자, 목공예가, 우드버닝 지도사, 해부학자, 기자, 래퍼, 한복 디자이너 등 다채로운 직업군을 직접 접하며 생생한 진로 조언을 얻었다.

활기찬 참여와 안전한 운영

현장에서는 청소년들의 적극적인 참여와 멘토들의 따뜻한 조언이 어우러지며 진로 탐색의 열기가 가득했다. 특히 오전과 오후로 나누어 회차별 프로그램을 운영해 더 많은 학생들이 참여할 수 있도록 기회를 확대했으며, 체계적인 안전 관리 속에서 행사가 원활하게 진행됐다.

박강수 구청장 “청소년 꿈 지원할 것”

박강수 마포구청장은 “오늘 진로박람회는 학생들이 스스로 무엇을 좋아하고 잘할 수 있는지 고민하며 다양한 세상을 만나는 특별한 자리”라며, “멘토 여러분의 따뜻한 조언을 바탕으로 미래를 진지하게 탐색하길 바란다”고 격려했다. 이어 “마포구는 앞으로도 청소년들이 꿈을 구체적으로 그려 나갈 수 있도록 풍성한 진로체험의 기회를 마련해 나가겠다”고 강조했다.