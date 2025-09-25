생산적 금융 전환 견인 위한 ‘성장 동력 프레임워크’ 마련 전반적인 운영체계 개선 추진

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹이 오는 30일 계열사 주요 경영진이 참여하는 ‘생산적 금융 협의회’를 출범한다. 은행·증권·자산운용 등 계열사별로 생산적 금융 전담조직도 신설한다. 정부의 생산적 금융 확대 주문에 적극 호응하면서 그룹 차원의 역량을 결집하겠다는 의도로 풀이된다.

KB금융은 25일 생산적 금융 확대에 전사적 지원을 다하기 위한 ‘성장 동력 프레임워크’를 마련했다고 밝혔다.

KB금융은 ▷그룹 차원의 경영진 협의체 구성 ▷전담 조직 신설 ▷성과 창출 등 세 축을 기반으로 견고한 실행 체계를 구축하고 신재생에너지, 첨단전략산업, 혁신기업 등 국가 경제의 부가가치를 높일 수 있는 산업 영역을 적극 지원할 방침이다.

우선 그룹 생산적 금융 협의회에는 김성현 KB증권 대표, 김영성 KB자산운용 대표, 윤법렬 KB인베스트먼트 대표 등 주요 계열사 사장단을 비롯해 기업금융과 투자금융(IB), 자산운용은 물론 전략·재무·리스크·인사·연구소·리서치센터 등 각 부문 경영진이 폭넓게 참여한다.

의장은 김성현 대표가 맡는다. 김 대표는 2020년부터 2023년까지 그룹의 CIB부문장을 역임하며 그룹의 CIB(기업투자금융) 비즈니스를 주도해 왔다.

KB금융은 생산적 금융 협의회를 통해 ▷그룹의 생산적 금융 전략 방향 수립 ▷계열사별 구체적 추진방안 논의 ▷그룹 기업금융 및 투자금융 비즈니스 체계 개선 ▷생산적 금융 확대를 위한 이슈 조정과 현안 해결 등 미래 전략산업에 대한 그룹 차원의 다각적인 금융 지원 방안을 마련한다는 방침이다.

또한 KB금융은 KB국민은행, KB증권 등에 생산적 금융 확대를 뒷받침하기 위한 전담조직을 신설하고 내부 시스템과 조직체계를 정비한다.

국민은행은 첨단전략산업에 대한 심사와 생산적금융 지원을 전담할 (가칭)첨단전략산업 심사 유닛과 (가칭)성장금융추진 유닛을 만든다. KB증권은 관련 산업과 기업을 종합적으로 연구하는 리서치 조직을 강화하고 KB자산운용은 첨단전략산업에 특화된 운용조직을 출범시킬 계획이다. 이를 통해 유망기업을 발굴하는 선구안을 높이고 차별화된 지원을 위한 전문 역량과 인프라를 강화할 방침이다.

KB금융은 아울러 장기적으로 부동산담보 대출 의존도를 낮추고 생산적 금융을 확대하는 등 포트폴리오를 재편한다. 올해 말에는 계열사 부동산금융 관련 영업조직을 축소하고 기업·인프라금융 조직을 확대할 예정이다.

KB금융 관계자는 “사회의 부가가치를 높이는 금융 본연의 역할을 충실히 수행하기 위해 그룹 조직운영체계와 제도 전반을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라며 “그룹 전체의 힘을 모아 첨단전략산업과 신재생에너지 등 국가 미래 성장동력 확대를 위한 금융지원에 앞장서겠다”고 전했다.