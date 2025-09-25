미국 알트리아사와 업무협약 체결 자사주 2600억원 추가 매입·소각

KT&G가 미국 대형 담배제조사와 손잡고 니코틴 파우치 시장 공략에 나선다.

방경만 KT&G 사장은 지난 23일 기업설명회(IR) ‘2025 KT&G CEO Investor Day’ 행사에서 이 같은 내용의 성장 목표를 발표했다. 올해 영업이익과 매출에서 모두 두 자릿수 성장하는 게 목표다.

이를 위해 KT&G는 같은 날 미국 정상급 담배제조사 알트리아(Altria)와 글로벌 니코틴·비니코틴 시장에서의 전략적 협력 기반을 구축하는 포괄적 MOU(양해각서)를 체결했다.

양사는 급격히 성장하고 있는 글로벌 니코틴 파우치 시장에 참여하기 위해 북유럽 니코틴 파우치 회사 ‘Another Snus Factory(ASF)’에 대한 공동 인수를 진행하기로 했다. 또 ASF의 제품인 ‘LOOP’와 알트리아가 판매 중인 ‘on!’을 KT&G 글로벌 유통망을 통해 선보일 예정이다. 아울러 시장 경쟁력 강화를 위해 궐련 사업 운영 효율화 방안을 함께 모색하고, KGC인삼공사의 건강기능식품 미국 침투율 제고를 위해 노력하기로 했다.

KT&G는 이날 추가 주주환원 계획도 공개했다. 연간 주당배당금 최소금액을 전년 대비 600원 오른 6000원으로 설정했다. 또 24일부터 2600억원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 실시한다. 이는 지난해 말보다 1000억원 확대된 규모다. 배당금 증액분을 더하면 전년 대비 171% 수준인 총 2760억원의 추가 주주환원이 이뤄진다. 강승연 기자