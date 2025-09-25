‘페이페이’ 첫 해외진출 사례 방한 일본고객 결제 편의성 높여

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오페이는 알리페이플러스, 페이페이와 손잡고 국내에서 페이페이 오프라인 결제 서비스를 시작한다고 25일 밝혔다. 한국 사용자가 일본에서 카카오페이로 결제하게 된 것에 이어, 일본 여행객도 한국에서 페이페이로 결제할 수 있게 된 것이다. 페이페이의 해외 진출은 이번이 처음이다.

카카오페이는 알리페이플러스와의 전략적 파트너십을 맺어 핀테크 기업 중 유일하게 아웃바운드·인바운드 결제를 모두 지원한다. 해외에서 한국 서비스 이용자가 카카오페이로 결제하는 ‘아웃바운드’ 결제뿐만 아니라, 방한한 여행객이 국내 카카오페이 오프라인 가맹점에서 자국 간편결제로 결제하는 ‘인바운드’ 결제를 지원하는 것이다.

카카오페이는 국내에서 가장 많은 결제처 인프라를 바탕으로 해외 크로스보더 결제 서비스를 제공 중이다. 페이페이가 약 7000만 명이 사용하는 일본 최대의 간편결제 서비스인만큼 결제액도 높아질 전망이다. 올해 1월부터 7월까지 한국을 찾은 일본 관광객은 192만명으로 중국에 이어 두 번째로 많다.

이번 달에는 페이페이뿐만 아니라 베트남 잘로페이(Zalopay), 파키스탄 나야페이(Nayapay), 우즈베키스탄 후모(Humo)를 국내에 연결했다. 아웃바운드 해외결제 분야에서도 지난 22일 NFC 결제를 도입해 미국·유럽·오세아니아 등으로 글로벌 외연을 넓혔다.

카카오페이는 “‘일본 1위’ 페이페이가 국내 론칭하며 이제 한·일 양국에서 가장 많은 간편결제 사용자들이 자국의 페이를 활용해 결제할 수 있게 됐다”면서 “일본에서 카카오페이 첫 해외 결제가 출범했던 2019년 이래 긴밀하게 이어온 협력 관계를 바탕으로 양국을 오가는 결제 사용자 모두가 독보적인 결제 편의와 혜택을 누릴 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.