데이터 기반 고객 맞춤 정보 전달

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 대표 프롭테크 기업 직방은 국내 최초로 데이터 기반 고객맞춤형 부동산 소식 서비스 ‘내게 온 동네픽(PICK)’을 출시했다고 25일 밝혔다.

동네픽은 단순히 매물을 나열하고 고객 문의를 기다리는 기존 플랫폼 방식에서 벗어나, 이용자의 관심 지역 및 시세 데이터를 기반으로 중개사가 능동적으로 고객에게 정보를 전달할 수 있는 서비스다. 이는 부동산 시장 최초의 맞춤형 정보 전달 시스템으로 디지털 광고 산업의 ‘타깃 마케팅’을 부동산 중개 영역에 도입한 첫 사례로 평가된다.

이용자는 자신이 설정한 관심 지역에 대한 시세 및 매물 정보를 실시간으로 받아보고, 흥미가 있을 경우 앱 내 채팅을 통해 즉시 상담을 이어갈 수 있다. 중개사 입장에서는 신규 고객 확보와 영업 효율성을 높일 수 있는 차세대 마케팅 툴을 갖게 된 셈이다. 발송 이력 관리 기능을 통해 고객 반응과 성과를 확인할 수 있어 데이터 기반의 영업 전략 수립도 가능하다.

직방 관계자는 “동네픽은 단순한 기능 추가가 아니라, 부동산 중개 시장의 영업 방식을 데이터 중심으로 재편하는 계기가 될 것”이라며 “디지털 광고처럼 고객 맞춤형 소통을 가능하게 함으로써 직방의 비즈니스 모델을 한 단계 확장할 수 있는 핵심 서비스”라고 말했다.

이어 “이번 서비스 출시는 직방이 플랫폼을 넘어 인공지능(AI)·데이터 기반의 프롭테크 산업군으로 확장해 나가고 있음을 보여주는 사례”라고 덧붙였다.

실제로 일부 중개사는 “동네픽은 단순 매물 등록을 넘어 고객에게 먼저 다가갈 수 있는 도구”라며 “관심 고객을 빠르게 확보하고 상담으로 연결할 수 있어 실질적인 도움이 된다”고 평가했다.