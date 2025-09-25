[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희·사진)는 오는 11월 열리는 명사초청특강 ‘강동지식플러스’의 참여자를 오는 26일부터 모집한다고 밝혔다.

‘급변하는 미래, 지속 가능한 삶’을 주제로 열리는 이번 특강은 11월 5일부터 26일까지 매주 수요일 오전 10시, 총 4회에 걸쳐 강동중앙도서관 다목적홀에서 진행된다.

강연은 정치학자 김지윤 박사의 ‘급변하는 국제정치의 이해’를 시작으로, 서울대학교 뇌인지과학과 이인아 교수의 ‘끊임없이 학습하며 뇌의 나이 잊기’, 한양대학교 스포츠사이언스학과 김병곤 교수의 ‘저속 노화를 위한 연령대별 운동’, 마지막으로 고려대학교 정보보호대학원 김승주 교수의 ‘블록체인이 바꿀 금융의 미래’가 차례로 이어진다.

이수희 강동구청장은 “급변하는 사회 속에서 새로운 지적 통찰과 지속 가능한 삶의 지혜를 나누는 장으로 마련했다”라며 “서울 자치구 최대이자 인문예술 특화 도서관인 강동중앙도서관에서 열리는 특강인 만큼, 구민들이 미래 사회를 준비할 수 있는 귀중한 지적 자산을 얻게 되길 기대한다”라고 말했다.