[헤럴드DB]
[헤럴드DB]

[헤럴드경제=강문규 기자] 李대통령, 스콧 베선트 美 재무장관 접견…관세협상 논의

-李대통령, “상업적 합리성 바탕 양국이익 부합 논의 기대”

-美재무장관 “트럼프도 ‘한국은 조선분야 중요 파트너’ 강조”


mkkang@heraldcorp.com