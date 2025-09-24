[헤럴드경제=최은지 기자] 제주의 한 카지노에서 외국인 손님들이 집단으로 항의하는 일이 발생, 경찰이 출동하는 상황이 벌어졌다.

연합뉴스에 따르면 24일 제주서부경찰서는 이날 오후 5시 30분께 제주시 노형동에 있는 호텔 카지노에서 “손님 50여명이 난동을 부리고 있다”는 카지노 측 신고를 접수했다.

한 외국인 고객이 카지노 게임을 하던 중 딜러가 실수를 하자 이에 불만을 품고 항의했고, 이때 다른 외국인 고객들도 동조하면서 다소 험악한 상황이 벌어진 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 폭행 및 업무방해 혐의로 50대 중국인 남성 1명을 붙잡아 조사하는 한편 카지노 보안요원 3명이 폭행을 당했다는 진술도 확보해 이 부분에 대해서도 조사를 벌이고 있다.

경찰 관계자는 “손님들이 항의를 하는 과정에서 군중심리로 사람들이 모이면서 상황이 벌어진 것 같다”며 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 자세한 사건 경위를 조사하고 있다고 설명했다.