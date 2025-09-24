[헤럴드경제=김보영 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 경남 진주에서 치킨을 배달하는 모습을 공개해 화제다.

한 전 대표는 이날 인스타그램을 통해 “(경남) 진주 자담치킨 진주혁신도시점에서 사장님과 함께 치킨 배달도 했다”며 당시 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진엔 한 전 대표가 아르바이트생과 치킨 포장 박스를 접는 모습, 아파트 현관 앞에 치킨을 내려놓고 초인종을 누르는 모습 등이 담겼다. 이를 접한 지지자들은 “국민 속으로 완전히 들어가셨다”, “대표님이 배달해주는 치킨이라니” 등 응원의 댓글을 달며 응원했다.

한 전 대표는 이날 ‘민심 투어’의 일환으로 진주에서 이같은 이벤트를 한 것으로 전해졌다. 그는 지난 22일 경남 거제에서부터 전국 민심 투어를 하며 자영업자와 시민들을 만나고 있다.

이와 관련해 한 전 대표는 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “진주에서 음식점 사장님들을 만나 ‘경기가 너무 어렵다, 대책이 필요하다’는 말씀을 들었다”고 설명했다.

그는 “저녁엔 진주 혁신도시 한 치킨 체인점에서 영업을 도우며 포장을 같이 하고 아파트 배달도 직접 나갔다”면서 “배달 앱 수수료가 너무 부담된다고 말씀하시더라”고 말했다.

그러면서 ‘배달한 집에서 알아보지 않느냐’며 묻는 말에는 “요즘은 벨을 누르지 않고 문 앞에 놓고 가라는 요청이 많다. 벨 누르고 놔두고 나왔다”고 답했다.

한 전 대표가 치킨 배달에 나선 날은 내란 특검이 한 전 대표 진술을 확보하기 위해 법원에 청구한 공판 전 증인신문 기일이었다. 한 전 대표가 출석하지 않으면서 실제 신문은 이뤄지지 않았다.

한 전 대표는 이와 관련해 “저는 12월 3일 누구보다 먼저 앞장서서 계엄을 막았고 그로 인해 당대표직에서 쫓겨나고 지속적인 공격을 지금도 받고 있다. 정치적 고난을 겪고 있다”고 말했다.

한 전 대표는 이어 “게다가 민주당이 임명한 특검이 원하는 건, 제가 일종의 협업하는 그림을 만들어 보수를 분열시키려는 것”이라고 부연했다.

한 전 대표는 참고인 신분으로 소환을 거부한 안철수 국민의힘 의원 사례를 거론하며 “안 의원은 나오지 않아도 된다고 하면서 저만 매주 브리핑에서 언급하고 있다. 몇 백억 혈세를 쓰면서 결국 제 바짓가랑이를 잡고 있는 것”이라고 지적했다.

그러면서 “자기들 기준으로 피해자이고 참고인인데, 왜 그렇게 저한테 집착하느냐”며 비상계엄 당일 있었던 일을 이미 상세하게 밝혔기 때문에 특검 소환에 응할 이유가 없다고 말했다.