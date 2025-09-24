[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원특례시(시장 이재준)가 (사)한국자치발전연구원 주관 ‘2025년 대한민국 자치발전대상’에서 기초자치 부문 대상을 받았다. 시상식은 23일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열렸다.

(사)한국자치발전연구원이 주최하고, 한국지방자치학회·한국지역개발학회가 후원하는 ‘대한민국 자치발전 대상’은 지역의 특색있는 자원을 활용하거나 독창적인 행정을 펼쳐 지역 혁신과 지방자치 발전에 이바지한 지방자치단체·지방의회의원·국회의원·공무원·민간단체 등에게 수여하는 상이다.

수원시는 ▷시민 참여를 통한 생활자치 기반 확산 ▷특례시 권한 확대, 제도 정착 ▷지역균형발전과 생활 SOC(기반 시설) 확충 ▷청년·복지·문화 정책의 혁신적 추진 ▷스마트행정과 디지털 전환 강화 등에서 높은 평가를 받았다.

특히 ‘시민과 함께 만드는 특례시 자치모델’을 실현해 지역사회의 공감대를 넓히고, 지방분권의 모범 사례가 됐다는 평가를 받았다.

이재준 수원시장은 “이번 수상은 시민과 함께 이뤄낸 값진 성과”라며 “앞으로도 시민이 주인인 진정한 자치분권 도시, 대한민국을 선도하는 특례시로 발전해 나가겠다”고 밝혔다.