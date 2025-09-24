[헤럴드경제=김광우 기자] “그냥 수증기인 줄 알았는데”

파란 하늘 속 길게 이어진 두 개의 선. 항공기에서 뿜어져 나오는 수증기가 얼음 결정으로 변해 형성되는 ‘비행운’이다.

흡사 매연처럼 보이는 비행운이 ‘수증기’라는 것은 널리 알려진 사실. 하지만 여기서 반전이 있다. 이 수증기가 지구에 미치는 악영향은 매연, 그 이상이라는 것.

심지어 비행운으로 인해 촉발되는 환경적 영향이 전체 항공산업의 절반 이상 수준이라는 분석도 나오고 있다.

그도 그럴 것이, 비행운은 지구에서 방출되는 열기를 가둬, 기후변화를 촉진한다. 하지만 직접적인 탄소 배출이 아닌 탓에, 각종 규제 논의에서 외면받고 있다.

비행운은 항공기 엔진에서 배출되는 수증기와 매연 입자가 낮은 기온의 고도에서 만나, 얼음 결정으로 응축돼 생성된다. 비행기 항로에 따라 길게 형성되며, 대기 온도와 습도에 따라 최장 8시간까지도 남아 있는 것으로 알려져 있다.

문제는 이 비행운이 기후변화에 미치는 악영향. 비행운은 햇빛은 그대로 통과시키지만, 지구에서 올라오는 열이 나가지 못하게 한다. 열을 머물게 해, 기온을 상승시키는 요인이 되는 것. 흔히 알려진 온실가스와 유사하다. 심지어 이산화탄소 외 다양한 가스와 미세입자 등을 포함해 ‘깨끗하다’고 볼 수 없다.

자주 찾아볼 수도 없는 비행운. 그 발생 규모에 비해 우려가 과도하다는 평가가 나올 수 있다. 항공기 연료 사용으로 인해 직접적으로 배출되는 이산화탄소는 수백 년 이상 대기에 남아 서서히 누적 효과를 낸다. 하지만 비행운은 고작 몇 시간이면 사라진다.

하지만 전문가들의 진단은 다르다. 비행운 생성이 기후변화에 미치는 영향이 이산화탄소 배출에 비해 결코 적지 않다는 것. 지난 2021년 맨체스터 메트로폴리탄대 연구에 따르면 항공 배출로 인한 지구온난화 효과 중 약 66%가 비행운과 같은 비이산화탄소 배출로 발생한 것으로 분석됐다.

기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 또한 비행운이 항공 산업에 따른 온난화 효과의 가장 큰 단일 요인으로 작용하고 있다고 보고 있다. IPCC 항공 분야 보고서에 따르면 연료 사용으로 인한 이산화탄소 배출의 영향은 전체 3분의 1 수준에 불과하다.

비행기 운항으로 인한 전체 탄소배출량을 고려하면, 비행운의 악영향은 무시할 수 없다. 헤럴드경제가 기후테크 기업 오후두시랩에 의뢰해 분석한 결과, 인천국제공항에서 미국 하와이를 다녀오는 데는 약 1톤이 넘는 탄소가 배출된다. 이는 약 1만7000개의 플라스틱 컵을 만들고 폐기하는 데 배출되는 양과 같다.

세계 전체 탄소배출량에서 항공 산업의 기여도 또한 2~3% 수준에 해당한다. 국제항공기구(ICAO) 등은 향후 항공 수요 증가로 인해, 2050년에는 항공 산업의 기여도가 5%까지 늘어날 것으로 보고 있다. 향후 비행운으로 인한 기후변화 영향이 전체 2~3%까지 증가할 수 있다는 얘기다.

하지만 여전히 비행운 등 비이산화탄소 영향에 대한 관심은 크지 않다. 전 세계 195개국은 파리협정에 따라 오는 11월 브라질에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30) 이전에 NDC를 수립 및 제출해야 한다. 하지만 NDC에 비행운 등 비이산화탄소 배출을 공식 반영한 사례는 극히 드물다.

이에 유럽 비영리단체 T&E(Transport&Environment)는 비행운 등 비이산화탄소 배출을 국가 기후계획에 포함하지 않는 것이 파리협정 위반에 해당한다는 법률 분석 결과를 내놨다. 전체 항공 기후영향의 절반 이상이 비이산화탄소 영향인 만큼, 감축 목표를 세우는 게 국가적 의무라는 게 이들의 주장이다.

심지어 전문가들은 비행운 저감이 비교적 손쉬운 대응책이라고 주장한다. 특히 전 세계 항공편의 3% 미만이 전체 비행운의 80%를 차지하고 있다. 이에 일부 항로를 수정하는 노력만으로 상당한 효과를 거둘 수 있으며, 비교적 즉각적인 기후 개선 효과도 기대할 수 있다는 게 T&E 측의 설명이다.

다이앤 비트리 T&E항공 부문 디렉터는 “과학자들은 25년 전부터 비행운의 온난화 효과를 경고해 왔다”며 “이번 법률 자문은 더 늦기 전에 세계 각국이 행동으로 옮길 차례임을 시사한다”고 말했다.