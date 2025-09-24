[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 관내 시흥대로에 명예도로명 ‘정조대왕로’를 부여했다고 24일 밝혔다.

명예도로명 부여 구간은 시흥대로인 석수역부터 시흥IC까지 5km다. 안내표지판(2곳, 시흥사거리와 독산사거리)과 명예도로명판(주요 교차로)을 설치해 주민들이 명예도로명을 쉽고 친근하게 인식할 수 있도록 했다.

시흥대로는 조선시대 정조대왕이 1795년 어머니인 혜경궁 홍씨의 회갑을 맞이하여 아버지 사도세자의 묘소를 참배하기 위해 진행한 ‘정조대왕 능행차 행렬’ 중 사용한 길이다. 정조는 ‘시흥’이라는 지명을 하사하고 도로를 정비했다.

구는 이번 명예도로명 부여로 구 대표 축제인 ‘금천시흥행궁문화제’의 가치를 높이고, 역사적 의미를 되새겨 주민 자긍심을 고취할 것으로 기대했다.

명예도로명은 인물·기업 등의 사회헌신도 및 공익성을 고려해 도로구간에 부여하는 별칭으로, 법정 도로명은 아니다. 앞서 금천구는 정조대왕이 능행길에 머물렀던 시흥행궁으로 가는 주요 도로인 은행나무로에 명예도로명 ‘시흥행궁길’을 부여한 바 있다.

유성훈 금천구청장은 “이번 정조대왕로 명예도로명 부여는 단순한 명칭 지정이 아니라, 주민과 함께 지역의 역사와 문화를 공유하는 의미있는 사업”이라며 “앞으로도 금천구의 정체성과 도시 브랜드 가치를 높일 수 있도록 다양한 정책을 추진하겠다”고 말했다.