[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 오는 24일부터 10월 21일까지 ‘반려동물 사진 및 수기 공모전’을 개최한다고 밝혔다. 이번 공모전은 반려동물과 함께한 일상을 기록한 사진과 수기를 접수받아 총상금 190만 원 규모로 시상할 예정이다.

공모 주제는 ‘너와 나 우리, 반려동물과 사람의 공존’이다. 단순한 반려동물 자랑이 아니라, 반려동물이 가족과 이웃, 지역사회 속에서 어떤 의미를 지니는지 돌아보고 이를 공유하는 데 의의가 있다.

참가는 주소지와 관계없이 누구나 가능하다. 구청 홈페이지 공지사항이나 홍보 포스터의 QR코드를 통해 접속한 뒤, 네이버폼으로 작품을 제출하면 된다. 출품작은 흑백 또는 컬러 사진 1장(JPEG/JPG 파일)과 700자 이상(공백 제외)의 수기 1편이다. 1인 1작품만 응모할 수 있다.

심사는 작품의 우수성·독창성·활용 가능성 등을 기준으로 진행된다. 10월 중 ▷최우수상 1명(50만 원) ▷우수상 2명(각 30만 원) ▷장려상 3명(각 20만 원) ▷참가상 20명(각 1만 원) 등 총 26명에게 총상금 190만 원이 수여된다. 수상작은 오는 11월 전시회를 통해 일반에 공개될 예정이다.

조성명 강남구청장은 “이번 공모전이 반려동물과 반려인이 함께한 일상을 공유하는 소통의 장이 되길 바란다”며 “이를 계기로 반려동물에 대한 인식을 개선하고, 사람과 동물이 공존하는 성숙한 문화가 확산되길 기대한다”고 말했다.