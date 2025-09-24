[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 다가오는 추석 명절을 맞아 관내 공공주차장과 학교 주차시설을 무료 개방한다고 24일 밝혔다.

무료 개방 기간은 오는 10월 3일부터 9일(목)까지 7일간이다. 총 144개소 3649면을 무료로 이용할 수 있다. 이는 지난 설 명절 대비 7개소․270면이 늘어난 규모다.

먼저 공영주차장은 ▷구청(신청사·노량진청사) ▷구릉 ▷노량진 ▷보라매병원 앞 ▷반려견공원 앞 ▷사당 1·2호 등 8개소 456면이 개방된다.

거주자우선주차장은 까치산과 양녕 1호를 제외한 114개소 2418면을 이용할 수 있다.

학교 주차시설은 ▷강남초 ▷대방중 ▷성남고를 비롯해 총 23개교 775면이 마련됐다. 학교별 개방 일정과 시간은 구청 누리집에서 확인 가능하다.

구는 시설관리공단 및 민간위탁업체와 협력해 24시간 대응 체계를 유지하고, 학교 주차시설은 동작경찰서 협조를 통해 순찰을 강화할 방침이다.

박일하 동작구청장은 “추석을 맞아 설 명절보다 더 많은 주차 공간을 확보한 만큼, 구민과 귀성객 모두가 주차 걱정 없이 즐거운 한가위를 보내길 바란다”며 “앞으로도 생활 속 불편 해소와 주차 환경 개선을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.