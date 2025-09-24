KOGAS 포럼…“천연가스, 재생에너지 뒷받침”

[헤럴드경제=배문숙 기자‘한국가스공사는 23일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 ‘국민주권 정부의 재생에너지 중심 에너지 대전환과 천연가스의 역할’을 주제로 제6회 KOGAS 포럼을 개최했다고 24일 밝혔다.

KOGAS 포럼은 국내외 에너지 전문가들이 모여 천연가스 산업이 당면한 현안에 관한 합리적 대안을 모색하는 토론의 장이다.

이날 포럼에서는 안영환 숙명여자대학교 교수, 최용옥 중앙대학교 교수, 김정인 중앙대학교 명예교수가 ▷신정부의 탄소중립 정책과 에너지 전환 ▷재생에너지 시대의 천연가스 ▷ 탄소중립 실현을 위한 가스업계의 대응을 주제로 각각 발표했다.

강승진 세계에너지경제학회 부회장, 하윤희 고려대학교 교수, 배정환 전남대학교 교수, 조상민 한국공학대학교 교수가 패널로 나서 탄소중립을 지향하는 새 정부의 국정과제 달성을 위한 천연가스 역할에 관해 토론도 진행했다.

전문가들은 탄소중립을 위한 재생에너지 중심 에너지 믹스 전환은 시대적 흐름이라고 진단하면서 재생에너지의 간헐성을 뒷받침할 유연성 전원으로서 천연가스의 중요성이 앞으로 더욱 커질 것이라는 데 인식을 함께했다.

최연혜 가스공사 사장은 “전문가 여러분의 의견을 적극 수렴해 정부 국정과제를 충실히 이행해 국가 에너지 안보 확립과 국민 경제 발전에 기여해 나가겠다”고 말했다.