[헤럴드경제=신동윤 기자] 한국상장회사협의회 부설 독립기구인 지배구조자문위원회는 HD현대중공업과 HD현대미포 합병에 찬성 입장을 24일 밝혔다.

자문위는 관련 안건을 심의한 결과, 합병 배경과 향후 사업 방향 등 합병 목적의 필요성이 인정된다고 평가했다.

자문위는 “합병을 통해 그룹 내 선박 건조 사업의 글로벌 경쟁력 강화, 경영 효율성 제고 및 지속적 성장 기반 마련으로 장기적인 기업 가치 제고를 기대한다”고 말했다.

아울러 자문위는 “적법하고 합리적인 합병 비율 산정 및 소액주주 보호 노력이 인정된다”며 “합병 후 최대주주의 지배력에 유의미한 변동 없고, 최근 주가 상승으로 주식매수청구권 금액도 주주에게 우호적인 상황임에 따라 찬성을 권고한다”고 말했다.

앞서 HD현대중공업은 지난달 한미 간 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA) 가동을 앞두고 규모의 경제 등을 통해 조선과 방산 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 HD현대미포를 흡수 합병한다고 밝혔다.