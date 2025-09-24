이용우 의원·노동계 공동 기자회견 “책임자 처벌해야” “정부 출연 연구기관에서 있을 수 없는 일…노동부 특별감독 시급”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국지방세연구원에서 직장내 괴롭힘 피해자가 극단적 선택을 한 사건을 계기로, 국회와 노동계가 특별근로감독을 촉구하고 나섰다. 지난 1년여간 연구원에서만 직장괴롭힘 신고가 22건에 달했고, 피해자가 내부 비리를 고발한 뒤 가해자와 연루자들로부터 되레 보복성 신고까지 당한 사실이 확인되면서다.

24일 국회 환경노동위원회 소속 더불어민주당 이용우 의원에 따르면, 피해자 A씨(29)가 지난해 3월 상급자의 폭언·폭행을 신고한 이후 같은 해 연구원 내부에서 15건, 서울고용노동청에 2건 등 총 17건의 직장괴롭힘 신고가 접수됐다. 올해에도 사내 2건, 노동청 3건이 추가돼 22건에 달했다. 정원 88명 규모의 소규모 연구기관에서 이례적으로 많은 신고가 이어진 것이다.

그러나 최초 1건을 제외한 나머지 21건은 모두 불인정 또는 판단불가 처리됐다. 가해자는 징계를 받은 뒤에도 A씨를 상대로 역신고를 제기했고, 연구보고서 평가조작 의혹을 받던 간부들 역시 A씨와 동료 연구자들을 직장괴롭힘으로 신고했다. 연구원 측은 이에 대해 적절한 조치를 하지 않았고, 피해자와 동료들의 신고는 번번이 무산됐다.

이 같은 압박 속에서 A씨는 지난 10일 “아픈 엄마 잘 부탁한다”는 유서를 남기고 세상을 떠났다. 앞서 국회에 보낸 글에서는 “홀로 상경했고, 어머니가 아프고, 돈이 없다는 사실을 가해자가 알고 있었기에 더욱 지독하게 괴롭혔다”고 호소한 바 있다.

이날 국회 앞에서는 이용우 의원과 공공운수노조, 공공연구노조, 연구원 동료들이 참여한 기자회견도 열렸다. 참석자들은 “29살 청년이 2년 넘게 집요한 괴롭힘과 보복 속에서 끝내 지쳐 스스로 목숨을 끊었다”며 “연구원은 직장괴롭힘을 방조했고 내부고발자를 소송으로 내몰았다”고 강하게 비판했다.

고인의 형은 “동생의 죽음으로 잘못된 것들이 바로 잡히고, 지방세연구원이 일하기 좋은 청렴한 기관으로 거듭나길 바란다”고 말했다. 동료 연구원들은 “사측은 가해자를 보호하고 피해자를 ‘기관의 적’으로 몰았다”며 “자정 능력을 잃은 연구원에는 강력한 외부 개입이 필요하다”고 목소리를 높였다.

연구원 내부에서는 이미 인력 이탈이 가속화되고 있다. 최근 3년간 신규 채용된 86명 가운데 47명이 퇴직했으며, 이 중 33명이 의원면직으로 전체 채용 인원의 40%에 달한다. ‘지옥 탈출’이라는 표현이 나올 정도로 근무환경이 악화됐다는 게 노조 측의 설명이다.

이용우 의원은 “정부와 지자체가 출연한 연구기관에서 직장내 괴롭힘으로 직원이 극단적 선택을 하는 참담한 사건이 벌어졌다”며 “고용노동부가 즉각 특별근로감독에 착수해야 한다”고 촉구했다. 공공운수노조 역시 “연구원 원장과 간부들이 책임지고 사퇴해야 한다”며 “재발 방지를 위해 강력한 대책을 마련하라”고 정부에 요구했다.