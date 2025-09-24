BMW그룹 데브레첸 공장 가보니 지속가능성·디지털 등 4대 혁신축 BMW식 전동화 공장 구성 마쳐 400만㎡ 규모, 연 15만대 생산가능 나무·태양광·열저장 ‘탄소 제로’

#. 데브레첸 시내에서 북부 공업지대로 차로 20여분. 은빛 파사드와 사선 차양이 햇빛을 꺾어낸 웅장한 공장이 시야를 가득 메웠다. 수천 면에 달하는 주차 슬롯마다 최소 4기 이상의 전기차 충전기가 꽂혀 있어, 공장의 성격을 단번에 짐작할 수 있었다.

BMW의 차세대 전동화 프로젝트 ‘노이어 클라쎄(Neue Klasse)’의 첫 양산 모델, 뉴 iX3의 생산기지인‘BMW 그룹 데브레첸 공장(BMW Group Plant Debrecen)’을 지난 9일(현지시간) 찾았다.

부지 규모만 400만㎡에 달하며, 생산 면적은 64만㎡, 컨베이어 길이만 14.9㎞에 이른다. 총 22개 빌딩에 2000여 명이 근무하는 이곳은 10월 말부터 뉴 iX3의 본격 양산에 돌입한다. 현재 시간당 30대, 연간 15만대 생산이 가능하고, 1000여 대의 로봇과 2교대 체제로 운영된다.

▶디지털과 인재 등 4대축으로 구성된 ‘최첨단 공장’=데브레첸 공장의 특징은 ▷린(LEAN) ▷지속가능성 ▷디지털 ▷인재 등 네 가지 키워드로 요약된다.

린 생산방식은 낭비를 최소화하는 최적화된 체계를 말한다. BMW 특유의 ‘손가락 구조(Finger Structure·빗구조)’ 배치로 부품 라인과 조립 라인을 바로 연결해 별도 부품 창고가 필요 없다. 차량 설계에서도 효율화는 이어졌다. 뉴 iX3의 와이어링 하네스는 기존 대비 3분의 1로 줄었고, 배터리팩이 차체 하부구조 역할을 겸한다.

지속가능성은 공장 전력을 25% 담당하는 50만㎡ 규모의 태양광 설비가 상징한다. 남는 전력은 1800㎥(약 130MWh) 저장조에 보관해 난방·도장에 재투입된다. 전통적으로 에너지 소모가 큰 도장 공정은 가스 대신 전기 기반으로 전환해 ‘화석연료 제로’를 실현했다.

디지털은 공장 전체를 가상으로 구현하는 ‘디지털 트윈’이 핵심이다. 설비와 물류를 실시간 시뮬레이션하며 차량 한 대당 100만개 이상 데이터 포인트를 수집·분석한다. AI 기반 품질 관리와 모바일 단말기 연동으로 작업지시·교육·교대 관리까지 전 과정이 디지털화됐다.

인재는 ‘제로 디펙트(Zero Defect)’ 문화에 기반한다. 직원 개개인에게 품질 책임을 부여하고, 문제를 발견하면 즉시 보고하도록 장려한다. 32개 글로벌 생산거점과의 네트워크 교육 시스템도 구현돼, 현장 직원의 경험이 세계 BMW 공장으로 공유된다.

밀란 네델코비치 BMW AG 이사회 생산담당은 “우리는 글로벌 생산 네트워크의 생태학적 발자국을 최소화하기로 합의했다”며 “데브레첸 공장은 그 선구자 역할을 하고 있다”고 말했다. 그는 또 “디지털로 설계하고 화석연료 없이 운영하며, 사람과 데이터를 중심에 둔 i팩토리의 표준을 이곳에서 현실로 만들고 있다”고 강조했다.

▶화석연료 ‘제로’, 태양광 시설 규모만 50만㎡=이날 현장 투어는 지속가능성 워크숍, 배터리셀 공장, 차량 조립라인 순서로 이어졌다.

지속가능성 워크숍이 진행된 2층의 라운지에는 폐어망·페트병을 재활용한 시트와 내장재 샘플이 전시돼 있었다. 또 공장의 전체 친환경 구성을 보여주는 8인용 식탁 크기의 모형에는 공장 상부와 옆 부지를 가득 메운 태양광 시설. 열 에너지 저장장치와 수많은 나무들이 보였다. 탄소에너지 제로를 실현하는 비결이다. 공장은 본래 농업용 부지였던 곳에 세워졌고, 본래 공장자리에 있던 야생화나 풀들은 제거되지 않고 태양광 단지와 함께 공존하는 구조다.

현장을 안내하던 랄프 브루그만 데브레첸 공장 도장 공장장은 “공장의 지속가능성 핵심은 기존에 가스를 사용하던 부분을 전기로 전환했다는 점”이라면서 “차량 한 대를 생산할 때마다 97㎾h의 에너지 소비를 줄이고 연간 최대 1만2000톤의 CO₂를 감축하고 있다”고 말했다. 플로리안 메스 BMW 데브레첸 공장 지속가능성 책임자도 “특히 열소비가 많은 도장공정에서 발생하는 열을 대폭 줄이면서 소비 전력을 줄인 것도 비결”이라고 덧붙였다.

▶전동화의 ‘심장’ 배터리 생산라인=배터리 공장과 차량 조립공장은 로비가 위치한 공장 본관 건물에서 차로 약 3분 정도 떨어진 거리에 인접해서 위치하고 있었다.

배터리 공장에 들어서자 투명 랩으로 구획화된 생산 라인이 모습을 드러낸다. 노란·검은 로봇팔이 셀과 냉각기를 쌓아 제품을 구성하는 공정이 진행중이었다. 이어 제품을 레이저로 세척하고 용접한 뒤, 특수한 폼을 주입해 내구성과 강성을 높인다고 한다. 끝으로 배터리 제어 시스템(BMS)을 탑재하고 출하 전 100% 종단검사(EoL)를 마치면 제품이 완성되는 형태다.

공장을 안내하던 스벤 요흐만 BMW 그룹 데브레첸 공장 배터리 생산 책임자가 “꼭 보여줄 것이 있다”라면서 취재진을 공장 한켠에 위치한 방으로 안내했다. 방 안에는 두 명의 데이터 전문가가 모니터를 들여다보며 열띤 토론을 이어가고 있었다. 모니터 안에는 공장안에서 본 노란·검은색 로봇팔 9대가 작업하는 모습이 시뮬레이션되고 있었다.

요흐만 생산 책임자는 “디지털 트윈 기술을 활용해 다양한 작업공정을 사전에 테스트해 보고 있는 과정”이라면서 “이를통해서 작업에서 발생하는 손실을 줄이고, 작업도 수월하게 하고 있다”라고 설명했다. 또 공장에서는 디지털 기술을 활용해 생산과정을 실시간 모니터링한다고 했다.

현장에서 생산되는 뉴 iX3의 배터리는 BMW 최첨단 기술의 결정체로 꼽힌다. 배터리셀은 직경 46㎜·높이 95㎜ 원통형태로 모듈 없이 하우징에 직접 패킹해 에너지밀도를 20% 높였다. BMW 6세대 eDrive 배터리 기술 탑재로 800V 시스템으로 10분 충전으로만 372㎞ 주행이 가능하다. 크리스티안 막스트 BMW 파워트레인·배터리 커뮤니케이션 담당은 “고전압 배터리 생산은 린과 디지털 트윈이 결합된 i팩토리의 결과물”이라고 자신했다.

▶빗구조 혁신생산, 배송 효율성 높여=차량 조립공장은 린생산이 가능하도록 배터리 공장에 인접해서 위치했다. 보도로 약 100m 남짓 떨어진 공장에 들어서자, 배터리 공장에서 생산된 제품을 차량의 하부에 부착하는 공정이 진행되는 생산라인이 위치해 있었다.

공장을 안내한 작업자는 “생산을 마친 차량이 이곳에 와서 배터리를 부착하게 된다”고 설명했다. 일반적으로 내연기관 차량에 엔진을 부착하는 작업을 ‘결혼식’이라고 칭하는데, 뉴 iX3는 전동화모델인 만큼 배터리를 부착하는 작업이 결혼식으로 불린다.

이어진 조립공장 투어에서는 와이어링 하네스 구성부터 차체에 부품을 조립하는 과정까지 현장에서 이뤄지는 차량 제조 과정이 소개됐다.

컨베이어 높이는 작업자 신체에 맞춰 조정되고, 도어와 콕핏 등 서브어셈블리는 손가락 구조를 타고 라인 옆으로 합류한다. 생산에 큰 줄기가 되는 컨베이어에서 작업자들이 차량의 부품을 조립하는데, 컨베이어는 작업자의 키에 맞춰 높이를 조절할 수 있다.

각 생산공정에서 완성된 부품들은 고전압 배터리를 직접 운송하는 자율주행 토잉 차량(tugger train)과 소형 부품을 조립 라인에 자동 운반하는 스마트 운송 로봇으로 배송된다. 공장 투어중에는 실제 부품을 배송하는 스마트 운송로봇이 조립라인 앞에서 부품 탑재를 기다리는 장면도 보였다. 물류 담당 칼 폴커 블룸은 이를 “부품의 80%를 지연없이 배송할 수 있는 시스템”이라고 설명했다.

공장 중앙에는 제품의 생산관리와 품질 체크를 담당하는 데이터 센터가 위치한다. 율리히 존 BMW 그룹 데브레첸 공장 전체 차량 검증 및 통합 부문 책임자는 “가상 현실을 활용해서 가상 구조물과 실제 자동차를 겹친 후 오류를 찾아내고, 디지털 트윈 기술을 통해서 설계 데이터와 생산 결과를 비교하는 작업을 진행중이다”라고 말했다.

▶부품과 와이어링 하네스 다이어트=이렇게 탄생하는 뉴 iX3는 효율성과 첨단기술로 집약된 차량이다. 합산 출력은 469마력(345㎾), 최대 토크 645Nm로 0→100㎞/h 가속 4.9초, 최고속 210㎞/h를 구현한다. 충전 포트는 자동 개폐 기능을 갖췄고, 차량의 공기저항계수(Cd)는 0.24로 동급 최고 수준이다.

슈테판 트랙 BMW 그룹 데브레첸 공장 마무리 책임자는 “뉴 iX3의 와이어링 하네스는 길이를 600m 줄이고 무게를 30% 줄였다”며 “프런트엔드 부품 수도 기존 70여 개에서 10~12개로 간소화했다”고 말했다.

한스-피터 켐저 BMW 데브레첸 공장장은 “데브레첸에서 BMW는 단순히 자동차를 조립하는 게 아니라 BMW의 새로운 시대, 전동화 혁신의 첫 페이지를 열고 있다”라면서 “1000여 개의 로봇과 수천 명의 직원이 움직이는 이 공간이 단순한 생산현장이 아니라, BMW 미래 전략의 심장이자 전동화 혁신의 장”이라고 강조했다.

뉴 iX3는 글로벌 마켓에서 순차적으로 소비자들과 만날 예정이다. BMW는 이어서 두 번째 노이어 클라쎄 모델인 i3의 윤곽도 내년께 공개한다. 노이어 클라쎄 모델에 적용한 혁신은 BMW가 출시하는 모든 차량에 점차 적용해갈 계획이다.

데브레첸(헝가리)=김성우 기자