기후 위기가 일상이 된 지금, 온실가스 감축은 더는 미룰 수 없는 과제다. 환경부는 올해 11월 ‘2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC, Nationally Determined Contribution)’ 최종안을 확정해 유엔에 제출할 예정으로, 국가 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 재생에너지 확대가 필요한 상황이다.

국제에너지기구(IEA)는 2027년까지 전 세계 전력수요 증가분의 절반가량을 태양광이 담당할 것으로 전망했다. 우리나라도 화석연료 의존을 구조적으로 낮출 해법으로 태양광 확대에 속도를 내고 있다. 특히 수상태양광은 댐, 저수지 등의 유휴(遊休)수면을 활용해 산림 훼손 없이 대규모로 청정전력을 생산할 수 있다. 수자원의 증발을 낮추고 수질을 개선하는 등 환경 개선 효과도 크다.

이러한 수상태양광 산업은 우리나라가 선도하고 있다. 2012년 세계 최초로 합천댐 수면에 수상태양광을 설치했으며, 현재까지 전국에 있는 다목적댐 수면 총 6곳에서 58MW의 전력을 생산하고 있다.

수상태양광 확대를 위해서는 주민 수용성과 전력망 확보가 필수이며, 그 해법이 바로 ‘햇빛 연금’과 ‘혁신’이다. 햇빛으로 만든 성과를 지역사회에 어떻게 나눠 줄 것이며, 그 과정에서 발생하는 제약을 어떻게 해결할 것인지를 잘 설명하는 사례가 바로 9월 25일 준공식을 앞둔 임하댐 수상태양광이다.

임하댐 수상태양광은 47.2MW 규모로 조성한 국내 제1호 재생에너지 집적화단지다. 주민이 투자자로 참여해 발전 수익을 나누는 이익공유형 모델을 적용했다. 안동시 약 2700세대는 주민 참여 수익과 함께 집적화단지 지정에 따른 추가 수익 등을 포함하여 연평균 약 40만 원 상당의 현물 및 현금을 받는다. 이른바 ‘햇빛 연금’이 발전개시 후 20년간 지속되는 것이다. 재생에너지를 ‘주민 삶의 지원금’으로 만든 변화다.

임하댐 수상태양광의 혁신은 이것에 그치지 않는다. 기존 임하댐 수력발전 송전선로를 공유해 낮에는 수상태양광, 밤에는 수력발전에서 생산한 전기를 동일 선로로 보내는 ‘교차 발전’을 국내 최초로 도입했다. 추가 송전선 증설 없이 전력망 한계를 극복해 상업 운전을 앞당겼고, 이는 곧 주민 이익공유의 조기 실현을 이뤄냈다.

환경부는 지난 10여년 동안 수상태양광의 환경 안전성을 철저하게 검증해 왔으며, 이제 수상태양광을 댐·저수지를 포함해 방대한 수면 자원이 있는 전국으로 확산해 ‘2035 국가 온실가스감축 목표’ 달성과 2050 탄소중립의 해법에 밑거름으로 활용할 것이다. 무엇보다 기후에너지환경부 출범으로 수상태양광을 비롯한 재생에너지 보급에 더욱 속도가 붙을 것으로 기대된다.

재생에너지 중심의 탈탄소 녹색 문명으로의 전환은 선택이 아니라 필수다. 2024년 전 세계 전력 부문을 분석한 보고서(Global Electricity Review 2025)에서 태양광을 ‘전 세계 에너지전환의 엔진’이라고 기술했다. 환경부는 수상태양광 집적화단지의 전략적 확대와 주민 참여형 이익공유를 통해 에너지전환의 속도를 높이고 지역 상생과 산업경쟁력을 확보하며 온실가스 감축을 함께 이룰 수 있도록 노력할 것이다.

금한승 환경부 차관