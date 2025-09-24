[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표이사 조중석)이 내달부터 기내 보조 배터리 사용을 금지한다고 24일 밝혔다.

이스타항공은 오는 10월 1일부터 국내·국제선 전 승객을 대상으로 기내에서 휴대용 보조 배터리를 사용해 개인 기기를 충전하는 것을 금지한다. 이는 기내 안전 관리 체계를 강화하기 위한 선제적 조치로, 세 달 동안 시범 운영할 계획이다.

앞으로 이스타항공 승객은 기내 반입이 가능한 보조 배터리를 몸에 지니거나 좌석 앞주머니에 보관할 수 있으나, 이착륙 및 순항 전 구간에서 충전 등의 사용은 전면 불가하다.

이스타항공 관계자는 “전 세계적으로 리튬이온배터리 화재 건수가 지속적으로 증가하고 있고, 이미 해외에서는 기내에서의 배터리 사용을 금지하고 있는 추세”라며 “기내 배터리 화재 사고 대부분은 충전 등의 사용 시 발생하고 있어, 안전 운항을 위해 자체 규정을 도입하게 됐다”고 말했다.

이스타항공은 해당 내용을 공항 카운터와 탑승 게이트, 기내 등에서 반복적으로 안내해 승객 혼선을 최소화한다는 방침이다. 보조 배터리 기내 반입 기준 및 소지 조건 등 자세한 내용은 이스타항공 홈페이지에서 확인할 수 있다.