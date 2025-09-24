[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 교육부와 인사혁신처가 공동으로 주관하는 올해 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best-HRD) 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.

인증 기간은 오는 2028년 9월까지다.

이번 인증으로 영남대는 2012년 첫 인증 이후 2016년, 2019년, 2022년에 이어 5회 연속 선정이라는 성과를 달성했다.

공공부문 인적자원개발 우수기관 인증제는 정부가 공공부문 기관의 인적자원개발 및 관리 체계를 종합적으로 평가해 3년마다 인증을 부여하는 제도다.

능력 중심의 인재 채용·관리와 함께 재직 근로자에게 지속적인 교육훈련 기회를 제공하는 등 인적자원개발이 우수한 기관을 선정한다.

영남대는 공정한 인사관리와 합리적인 평가·보상 체계, 체계적인 교직원 역량개발 프로그램 운영, 학생 중심 행정서비스 강화를 위한 제도 개선 노력 등 전 영역에서 우수한 평가를 받았다.

최외출 영남대 총장은 “앞으로도 교직원들이 시대 변화를 혁신적으로 선도할 수 있는 전문성을 높이고 학생들에게 최상의 교육·행정 서비스를 제공할 수 있도록 대학 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.