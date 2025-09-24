‘대규모 해킹 사고 및 소비자 피해’ 청문회 KT·롯데카드 대표, MBK 부회장 등 증인 출석

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회가 24일 KT·SKT·LG유플러스 등 이동통신사 3사와 롯데카드에서 잇따라 발생한 해킹 사태와 관련해 청문회를 개최했다.

과방위는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 ‘대규모 해킹 사고 및 소비자 피해 관련 청문회’를 열었다. 증인으로는 ▷김영섭 KT 대표이사 ▷서창석 KT 네트워크부문장 부사장 ▷황태선 KT 정보보안실장 상무 ▷조좌진 롯데카드 대표이사 ▷최용혁 롯데카드 정보보호실장 ▷윤종하 MBK파트너스 부회장 등 6명이 출석했다. 당초 과방위는 롯데카드 대주주인 MBK파트너스 김병주 회장을 증인으로 채택했으나 불출석 사유서 제출에 따라 윤 부회장이 대신 출석하게 됐다. 참고인으로는 이종현 SK텔레콤 통합보안센터장 부사장과 홍관희 LG유플러스 정보보안센터장 전무를 포함한 4명이 출석했다.

최민희 과방위원장은 “이번 KT와 롯데카드 해킹 사건은 소액결제 피해와 수백만 명의 카드정보 유출 등 그 피해가 국민 생활 전반에 직접적인 위협으로 이어질 수 있다는 점에서 매우 중대한 사안”이라며 “그럼에도 불구하고 막대한 정보가 유출됐고 미흡한 사후 대처로 국민들을 더욱 불안하게 만들었다는 점에서 기업의 보안관리 체계와 정부의 감독 대응에 심각한 허점이 있었음을 보여준다”고 지적했다. 최 위원장은 “청문회를 통해 기업의 책임있는 자세와 재발 방지를 위한 근본적인 대책이 반드시 마련돼야 한다”며 “또한 정부와 감독 당국이 과연 국민의 개인정보 보호를 위해 충분한 역할을 다했는지도 철저히 점검해야 한다”고 강조했다.

앞서 과방위 소속 여야 의원들은 해킹 사태에 대한 진상규명을 위해 청문회 개최를 결정했다. 아울러 피해자들에 대한 보상 조치, 재발방지책 등에 대한 질의가 필요하다며 한목소리를 냈다. 과방위는 특히 최근 무단 소액결제 사태와 관련해 KT가 현황을 제대로 파악하지 못해 피해를 키웠고, 이후 서버를 파기하며 고의로 해킹 흔적을 은폐했다는 의혹을 제기하고 있다.