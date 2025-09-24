[헤럴드경제=양대근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 다가오는 추석 연휴를 맞아 고객에게 다양한 차량 경험을 제공하는 ‘추석 장기 시승 이벤트’를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 편안한 귀성∙귀경길 지원은 물론 캠핑과 차박 등 레저 활동까지 아우르는 경험을 제공하기 위해 마련된 것으로, 오는 10월 3일부터 10일까지 7박 8일간 무상 시승 기회를 갖게 된다.

시승 차량으로는 ▲액티언(가솔린, 하이브리드) ▲무쏘 EV ▲렉스턴 ▲티볼리가 준비되어 있으며, 캠핑과 차박 등 야외 활동을 즐기고 싶은 고객을 위해 ▲토레스 캠퍼 ▲루프탑 텐트가 장착된 무쏘 칸 등 레저 특화 차량도 마련되어 있어 연휴 동안 특별한 추억을 만들 수 있다.

특히, 액티언 하이브리드는 전기차에 가까운 정숙성과 효율성을 제공하며 가족 단위 이동에도 여유로운 거주성과 적재 공간을 갖췄다. 무쏘 EV는 패밀리카로도 손색없는 중형 SUV 이상의 편안함과 넉넉한 공간성을 제공해 실용적이고 편안한 장거리 운행 경험을 선사한다.

시승 신청은 운전면허증을 소지한 만 26세 이상 고객이라면 누구나 가능하며, KGM 공식 홈페이지(www.kg-mobility.com) 또는 SNS 채널 이벤트 배너를 통해 오는 30일(화)까지 참여할 수 있다. 당첨된 고객은 전국 KGM 익스피리언스 센터(일산∙강남∙부산)에서 차량을 수령하면 된다.

시승을 하는 모든 고객에게는 ▲KGM 사쉐(방향제) ▲여행 다과 세트를 선물로 증정하며, 시승 후 SNS 후기 작성 시 추첨을 통해 ▲무쏘 EV 시계(3명) ▲KGM 포인트 20만(10월 출고 대상자) ▲할리스 커피 모바일 쿠폰(전원) 등 혜택이 제공된다.

KGM 관계자는 “고객들의 라이프스타일과 편의에 맞춰 다양한 차종을 준비했다”라며 “KGM과 함께 소중한 추억을 만드시길 바란다”라고 밝혔다.