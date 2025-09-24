[헤럴드경제=김성훈 기자] 인천지역 가을철 대표 행사로 꼽히는 소래포구축제가 26~28일 열리는 가운데, ‘바가지 논란’을 해소하기 위해 지방자치단체가 집중 점검에 나섰다.

인천시 남동구는 소래포구 일대 음식점 160곳을 대상으로 위생 점검을 벌이고 있다고 24일 밝혔다.

소래포구축제에 대비해 식품위생과 관계자와 소비자 식품위생감시원 등 5개 반, 11명으로 점검팀을 꾸려 바가지요금과 이용자 불편 사항 등을 확인하고 있다. 점검팀은 식품 위생 취급 기준, 영업자 준수 사항, 개인위생 관리 준수 여부 등을 점검하고, 과도한 호객 행위도 사전에 차단할 계획이다. 소비자들이 안심하고 수산물을 구매할 수 있도록 원산지 표시 단속도 벌이고 있다.

과거 저울을 조작해 소비자들을 속인 일이 있었던 만큼 남동구는 소래포구 어시장의 저울도 점검해 수산물의 무게가 실제와 다르게 표시되는지도 확인할 예정이다.

구는 소래포구 축제장의 모든 먹거리의 가격·중량·사진도 축제 공식 블로그와 한국관광공사 ‘대한민국 구석구석’ 홈페이지에 공개할 예정이다.

지역 단체들은 축제장에서 부스와 푸드트럭을 운영하면서 1만원 이하의 가격으로 먹거리를 판매할 예정이다. 지역 특화 대표 메뉴 새우찜(300ｇ), 해물 부침(400ｇ), 전어구이(300ｇ)가 각각 1만원에 판매된다.

소래포구축제는 2001년 ‘소래포구 새우맛깔 축제’라는 이름의 소규모 지역행사로 시작했으나, 지난해 관광객 총 50만명(추산치)이 방문할 정도로 규모가 커졌다.

소래포구 어시장은 지난해 일부 업소의 바가지요금이나 과도한 호객행위, 강매행위가 온라인을 통해 알려지면서 소비자들의 질타를 받았다. 이에 상인회 중심의 자정 노력이 진행 중이다.

남동구 관계자는 “축제를 앞두고 방문객들의 불편을 최소화하고 신뢰를 확보하기 위해 바가지요금, 수산물 원산지 허위 표시, 불공정 상거래 행위를 막기 위해 사전 조치를 하고 있다”며 “누구나 안심하고 즐길 수 있는 착한 축제를 만들겠다”고 했다.