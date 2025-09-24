베이징·선양 현지 진출 우리 기업과 간담회

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상자원부는 문신학 1차관이 24∼26일 중국을 방문해 중앙정부 간 양자 면담, 지방정부 주최 국제 투자 상담회 참석 등 한중 산업 협력 강화를 위한 활동을 한다고 밝혔다.

문 차관은 오는 26일 베이징에서 중국 공업정보화부 셰위안성(謝遠生) 부부장과 면담해 양국 산업 정책 방향을 공유하고 공급망 안정화 협력 방안을 논의할 예정이다.

이에 앞서 문 차관은 24∼25일 선양에서 열리는 제6회 중국 랴오닝 국제무역투자상담회 개막식에 참석한다.

문 차관은 한국 정부 대표로 개막식 축사를 하고 왕신웨이(王新偉) 랴오닝성 성장과 별도로 만나 한국과 랴오닝성 간 무역·투자 협력 확대 방안을 논의한다.

또한 베이징, 선양에서 각각 현지에 진출한 우리 기업인들과 간담회를 열고 기업인들이 제기한 사업 애로 사항을 청취하고 이를 중국 정부 측에 전달할 계획이다.

산업부는 “앞으로도 중국 정부와 교류를 통해 안정적 공급망 협력 관계를 구축하는 한편, 성장 잠재력이 큰 지방정부와 협력을 강화해 우리 기업들의 대중국 비즈니스에 기여하는 실질적 협력을 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.