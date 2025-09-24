검진 후 위험군으로 확인되면 보건사업 연계

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)는 9월 30일까지 버스교통비와 민생회복 소비쿠폰 2차 신청을 위해 동주민센터를 방문하는 주민들에게 무료 건강검진을 제공한다.

생활 밀착형 행정업무와 건강관리를 연계해 주민 편의를 높이고 건강 취약계층을 조기에 발굴하기 위해서다.

이달 1일 시작된 이번 서비스는 관내를 5개 권역으로 구분해 이뤄진다. 애초 혜화동주민센터에서 시범적으로 선보였으나 이용자 만족도가 높아 전 동으로 확대 실시해 더 많은 주민이 혜택을 볼 수 있도록 했다. 검진에는 방문간호사, 운동사, 영양사, 이웃건강활동가 등 총 49명의 전문인력을 투입했다.

대상은 만 20세 이상 종로구민이며 특히, 만 65세 이상 어르신을 중점적으로 지원한다.

주민들은 버스교통비, 소비쿠폰 신청과 함께 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 당화혈색소 등 기본 검진을 받을 수 있고 상담을 통해 건강관리 방향을 안내받는다. 아울러 검진 과정에서 위험군으로 확인되면 치매, 정신건강, 영양, 운동, 방문통합관리 등 다양한 보건사업과 연계해 맞춤형 사후관리까지 받아볼 수 있다.

정문헌 구청장은 “주민들이 일상적으로 이용하는 주민센터 창구와 건강관리를 유기적으로 연계해 원스톱으로 행정·건강 서비스를 제공한 사례”라고 밝혔다.