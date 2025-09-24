추석명절 복지종합지원 대책 9월 22일부터 10월 13일까지 시행 취약계층 3000여명 대상 명절 전부터 후까지 빈틈없는 보살핌

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 추석을 맞아 9월 22일부터 10월 13일까지 22일간 추석 복지종합지원 대책을 추진한다.

올해 추석 연휴는 예년보다 길어 많은 이들에게는 반가운 시간이지만, 사회적 고립가구나 저소득 주민들에게는 돌봄 공백과 불안으로 다가올 수 있다. 이에 중구는 명절 전부터 연휴 이후까지 세심히 살펴 소외되는 이웃이 없도록, 빈틈없는 복지대책을 마련했다.

구는 연휴가 시작되기 전, 취약계층의 명절나기를 돕는다.

국가보훈대상자(1138명), 저소득 한부모가족(174가구), 아동양육시설 입소 아동(61명), 기초생활수급자(4000여 가구)를 대상으로 총 3억7000여만원의 명절 위문금과 명절비를 지급한다.

추석맞이 성금·품도 나눈다. 기업과 단체의 후원으로 어르신과 저소득 주민에게 식품꾸러미와 선물세트를 전달하고, 송편 만들기와 전통시장 나들이 같은 체험 행사도 마련해 명절의 따뜻한 분위기를 더한다.

또, 결식이 우려되는 독거어르신 및 아동 1110명에게는 연휴 전에 특식과 대체식 등을 전달해 연휴 동안 식사 공백이 생기지 않도록 한다.

아울러 고독사 위험가구, 독거 어르신, 저소득 한부모 가정 등 취약계층의 건강상태와 특이사항을 사전에 파악, 구·동 협력 비상연락망을 구축해 비상상황에 대비한다.

특히, 취약계층에게는 맞춤형 복지도움 연락처를 문자로 안내해 필요할 때 언제든 도움을 요청할 수 있도록 할 예정이다.

본격적인 명절 연휴에는 돌봄 공백을 막는 데 집중한다.

고독사 위험가구와 사회적 고립 1인가구, 독거 어르신 등 총 2256명을 대상으로 ‘우리동네 돌봄단’과 ‘생활지원사’가 직접 안부를 살핀다. 여기에 AI 자동전화와 전력·통신 데이터 분석, 가정 내 사물인터넷(IoT) 센서까지 더해져 24시간 안전망이 가동된다.

노숙인과 쪽방 주민도 집중 관리한다. 거리 노숙인 상담 순찰반이 서울역과 을지로 일대를 순찰하고 노숙인 종합시설과 협력해 응급상황에 대응한다.

연휴가 끝난 뒤에는 취약계층이 일상으로 안전히 복귀할 수 있도록 돕는다. 고독사 위험주민, 주거취약계층, 건강질환자 등 2909명을 대상으로 전화와 방문을 통해 안부를 확인하며 사후관리를 이어간다.

김길성 중구청장은 “이번 추석 연휴는 이례적으로 길어 돌봄 공백이 생길 가능성이 큰 만큼 사전·사후까지 빈틈없이 관리해 복지 사각지대를 최소화하겠다”며 “구민 모두가 풍성하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.