9월 30일까지 버스교통비·소비쿠폰 신청 주민에게 건강검진 제공 검진 후 건강관리 방향 안내하고 위험군으로 확인되면 치매, 영양, 운동 등 관련 보건사업 연계해 맞춤형 사후관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 9월 30일까지 버스교통비와 민생회복 소비쿠폰 2차 신청을 위해 동주민센터를 방문하는 주민들에게 건강이랑 서비스와 연계해 무료 건강검진을 제공한다.

생활 밀착형 행정업무와 건강관리를 연계해 주민 편의를 높이고, 건강 취약계층을 조기에 발굴하기 위해서다.

이달 1일 시작된 이번 서비스는 지역을 5개 권역으로 구분해 이뤄진다. 당초 혜화동주민센터에서 시범적으로 선보였으나, 이용자 만족도가 높아 전 동에서 확대 실시하고 더 많은 주민이 혜택을 볼 수 있도록 했다. 검진에는 방문간호사, 운동사, 영양사, 이웃건강활동가 등 총 49명의 전문인력을 투입했다.

대상은 만 20세 이상 종로구민이다. 특히, 만 65세 이상 어르신을 중점적으로 지원한다.

주민들은 버스교통비, 소비쿠폰 신청과 함께 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 당화혈색소 등 기본 검진을 받을 수 있고 상담을 통해 건강관리 방향을 안내받는다.

아울러 검진 과정에서 위험군으로 확인되면 치매, 정신건강, 영양, 운동, 방문통합관리 등 다양한 보건사업과 연계해 맞춤형 사후관리까지 받아볼 수 있다.

동별 운영 일정은 상이하므로 건강검진을 희망하는 주민은 해당 동주민센터에 전화로 문의한 뒤 방문하면 된다.

이달 1일부터 18일까지 버스교통비 신청 등을 위해 주민센터를 찾은 1000여 명이 검진을 받았다.

구는 이를 토대로 건강 위험도가 높은 주민을 조기에 발굴하는 다양한 방안을 강구할 예정이다.

정문헌 구청장은 “주민들이 일상적으로 이용하는 주민센터 창구와 건강관리를 유기적으로 연계해 원스톱으로 행정·건강 서비스를 제공한 사례”라면서 “누구나 가까운 생활공간에서 건강을 관리하는 실효성 있는 보건 서비스를 마련하겠다”고 밝혔다.