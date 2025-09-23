[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 보행자우선도로에 대한 국민적 관심과 이해를 높이기 위해 24일부터 10월 20일까지 ‘보행자우선도로 홍보 콘텐츠 대국민 공모전’을 개최한다고 23일 밝혔다.

‘보행자우선도로’는 보도와 차도가 분리되지 않은 도로에서 보행자 통행이 차량보다 우선하도록 지정된 도로로, 보행자 안전 확보를 위해 2022년 7월부터 지정해 현재 284개가 운영되고 있다.

공모전은 누구나 개인 또는 팀으로 참가할 수 있으며, 공모 분야는 보행자우선도로의 필요성과 제도 취지, 보행자 및 운전자가 지켜야 할 안전수칙을 주제로 한 ▷포스터 ▷카드뉴스 ▷숏폼영상 총 3개 분야이다.

접수된 작품은 전문가 심사를 거쳐 대상(1점), 최우수상(3점, 분야별 각 1점), 우수상(30점, 분야별 각 10점)을 수여한다.

수상작은 오는 11월 11일 서울에서 열리는 ‘제9회 보행안전 국제세미나’ 현장에 전시되며, 버스정류장과 승강기 모니터 등 다양한 매체를 통해 국민에게 공개된다.

또 포스터와 카드뉴스는 교육·홍보에 활용될 수 있도록 안내 책자와 온라인 교육자료로 제작해 관계기관에 배포할 계획이다.

김용균 행안부 안전예방정책실장은 “보행자가 안심하고 걸을 수 있는 보행 문화 확산을 위해, 이번 공모전에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

출품작 규격 등 공모전 참가를 위해 필요한 자세한 사항은 행안부 누리집과 공모전 누리집에서 확인할 수 있다.