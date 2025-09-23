“조종사 이상 없어”…사고조사단 구성해 원인 파악

[헤럴드경제=차민주 기자] 공군은 23일 오후 4시 38분께 충주기지에서 KF-16 1대가 훈련을 위해 이륙 활주하던 중 활주로를 이탈했다고 밝혔다. 조종사는 신체에 이상이 없는 것으로 전해졌다. 항공기 피해는 확인 중이다.

군에 따르면 전투기는 활주로 이탈 후 옆 대지에 정지했고, 조종사는 비상탈출 없이 걸어서 내린 것으로 알려졌다.

이번 사고가 조종사의 실수인지 기체 결함 때문인지는 아직 파악되지 않았다. 공군은 사고조사단을 구성해 사고 원인을 조사할 예정이다.

이번 일은 공군에서 올해 크고 작은 여러 사고가 발생해 기강이 해이해졌다는 비판이 제기되는 와중에 벌어졌다.

지난 3월 6일에는 KF-16 전투기 2대가 경기도 포천에서 시행된 한미연합훈련 중 민가에 MK-82 공대지 폭탄 8발을 투하하는 초유의 ‘민가 오폭’ 사고를 냈다.

조종사들이 폭격 좌표를 잘못 입력해 발생한 이 사고로 민간인 40명과 군인 26명 등 모두 66명이 다치고 건물 203동, 차량 16대 등 219건의 재산 피해가 발생했다.

4월 18일에는 KA-1 공중통제공격기가 비행훈련 중 기관총과 연료탱크 등 무장을 지상으로 낙하하는 사고가 났다.

조종사의 실수로 기관총 2정과 12.7㎜ 실탄 총 500발, 연료통 2개가 지상으로 떨어졌는데, 다행히 민간 피해는 없는 것으로 파악됐다.

6월 11일에는 KF-16 전투기 1대가 미국 알래스카에서 훈련 중 조종사가 비상탈출하고 기체가 파손되는 사고가 발생했다.

1번기(단좌)와 2번기(복좌), 3번기(단좌) 조종사 4명이 모두 유도로를 활주로로 착각해 벌어진 사고였다.

지난달 13일에는 C-130 수송기가 일본 방공식별구역(JADIZ)에 승인 없이 들어갔다가 일본 전투기가 출격한 일도 있었다.

일본과의 소통 부족으로 영공 통과 승인을 받지 못한 채, 급유를 위해 비상착륙하려다 벌어진 일로, 국방부는 감사 후 관련 인원 10여 명에 대해 징계 요구 등 처분을 했다.