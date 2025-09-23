공조기 전문 기업-기계설비 성장 기업 시너지 기대

제이디엠테크는 한국공조엔지니어링과 함께 최근 공기조화기(Air Handling Unit·AHU) ODM 협약식을 열고 전략적 협력 관계를 맺었다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 AHU 생산 및 판매 전반에서 양사가 협력 체계를 구축하고, 기술 교류와 자원 공유를 통해 상호 이익과 지속 가능한 성장을 도모하는 데 목적이 있다. 협약식에는 김현효 한국공조엔지니어링 대표, 이우형 제이디엠테크 대표 등 주요 관계자가 참석했다.

한국공조엔지니어링은 공기조화기, 미세먼지 공조기, 데이터센터 전용 공조 시스템 등 공조 설비 분야 전문기업이다. 제이디엠테크는 기계설비 시공 전문기업으로, 최근 B2B 전기 히트펌프(EHP), 공기조화기, 빌트인 가전 등으로 사업 영역을 확장하고 있다.

양사는 협약을 통해 ▷AHU ODM 생산 및 판매 상호 지원 ▷제품 홍보·마케팅·판매의 공동 추진 ▷수익 배분 및 인적·물적 자원 교류 ▷자문 및 공동 연구 참여 등에 합의했다. 이를 기반으로 제품 경쟁력 강화, 시장 확대, 기술 고도화를 적극 추진할 방침이다.

한국공조엔지니어링은 공조기 생산 전문성을 바탕으로 제이디엠테크의 B2B 공조 설비 사업 확장을 지원하게 된다. 제이디엠테크는 삼성전자와의 협업 경험을 통해 축적한 역량을 활용해 공조엔지니어링의 AHU 시장 점유율 확대에 기여할 계획이다.

김현효 한국공조엔지니어링 대표는 “양사의 전문성과 자원을 결합해 최적의 공기환경 솔루션을 제공하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “지속 가능한 성장을 위한 협력 모델을 만들어가겠다”고 말했다.

이우형 제이디엠테크 대표 역시 “AHU 사업 확장의 전환점이 될 것”이라며 “생산부터 판매까지 전방위 협력을 통해 긍정적인 성과를 창출하겠다”고 강조했다.