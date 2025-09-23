개인 장중 ‘팔자’·외인 ‘사자’ 전환 삼성전자 또 ‘52주 신고가’·‘36만닉스’로 ‘쑥’ 셀트리온, 대규모 릴리 공장 인수에 급등 ‘네카오’·금융주는 약세

[헤럴드경제=신동윤 기자] 코스피가 23일 엔비디아와 애플 등 미국 기술주 강세에 힘입어 3480대로 올라 사상 최고치를 재차 경신하며 3500 고지에 바짝 다가섰다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전장보다 17.54포인트(0.51%) 오른 3486.19에 장을 마쳤다.

지수는 전장보다 20.81포인트(0.60%) 오른 3489.46으로 출발해 한때 3494.49까지 올라 전날 기록한 장중 사상 최고치(3482.25)를 재차 경신했다.

이후 상승폭은 일부 축소됐으나 종가 기준 사상 최고치도 갈아치웠다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 주가 거래 종가와 같은 1392.6원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인이 2985억원 순매수했으며, 개인과 기관은 각각 2450억원, 1362억원 매도 우위를 보였다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 333억원 순매수했다.

개인은 장 초반 ‘사자’, 외국인은 ‘팔자’를 나타냈으나 장중 정반대의 행보로 돌아섰다.

이날 국내 증시는 반도체 산업의 ‘풍향계’로 불리는 마이크론 테크놀로지의 실적 발표를 앞두고 엔비디아와 애플 등 미국 기술주 강세에 힘입어 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받는 흐름을 보였다.

간밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 오픈AI에 대규모 자금을 투자하기로 하면서 3.93% 올랐으며, 애플도 아이폰 17이 호평을 끌어냈다는 평가에 4.31% 상승한 바 있다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “한국 증시는 엔비디아의 오픈AI와의 파트너십, 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체 기업을 중심으로 매수세가 유입되며 상승했다”고 분석했다.

다만 기술주를 제외한 종목들은 혼조세를 보이면서 지수 상단을 일부 제한했다.

이날 유가증권시장에서 거래된 930개 종목 중 하락 종목은 601개로 상승 종목 수(270개)의 2배를 웃돌았다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(1.44%)가 장중 8만5900원까지 올라 52주 신고가를 경신했으며 SK하이닉스(2.85%)도 36만3000원까지 상승해 역대 최고가를 새로 썼다.

아울러 셀트리온(8.93%)이 글로벌 빅파마 일라이 릴리와 대규모 바이오의약품 생산 공장 인수 계약을 체결했다는 소식에 급등했다.

HD현대일렉트릭(1.54%) 등 전력기기 종목을 비롯해 LG에너지솔루션(2.29%), 삼성바이오로직스(0.97%), 현대차(0.46%), 두산에너빌리티(1.12%) 등도 올랐다.

반면 한화에어로스페이스(-1.76%), HD현대중공업(-0.60%), NAVER(-0.43%), 카카오(-4.67%) 등은 하락했다.

미래에셋증권(-3.84%), NH투자증권(-2.42%), 한국금융지주(-2.53%) 등 금융주도 줄줄이 내렸다.

이밖에 DI동일(-29.88%)이 슈퍼리치 1000억원 주가조작 사건에 연루됐다는 보도에 급락, 하한가에서 장을 마쳤다.

업종별로 보면 제약(2.96%), 전기가스(2.06%), 의료정밀(0.77%) 등이 올랐으며 증권(-2.48%), 운송창고(-1.64%), 음식료(-0.74%) 등은 내렸다.

코스닥지수는 전장보다 2.15포인트(0.25%) 내린 872.21에 장을 마치며 4거래일 만에 반락했다. 지수는 전장보다 2.82포인트(0.32%) 오른 877.18로 출발해 강보합세를 보이다 장중 하락세로 돌아섰다.

코스닥시장에서 외국인과 기관이 각각 1256억원, 799억원 순매도하며 지수를 끌어 내렸으며, 개인은 2199억원 매수 우위를 보였다.

알테오젠(-4.93%), 파마리서치(-4.76%), 레인보우로보틱스(-2.38%), 에이비엘바이오(-0.37%), HLB(-0.51%) 등이 내렸다.

에코프로비엠(0.51%), 에코프로(0.20%) 등 이차전지주와 펩트론(1.32%), 삼천당제약(0.39%), 코오롱티슈진(13.29%) 등은 상승했다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 12조900억원, 10조370억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓의 거래대금은 총 7조5390억원이다.