총 164호 모집에 8467명 접수 내년 1월7일 당첨자 발표 예정

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울주택도시개발공사(SH)는 미리내집(신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ)의 첫 번째 입주자 모집 결과, 평균 51.6대 1의 경쟁률을 기록했다고 23일 밝혔다.

일명 비아파트형 미리내집에 해당하는 ‘신혼·신생아매입임대주택Ⅱ’은 서울시가 신축 아파트 임대보증금 마련이 어려운 신혼부부의 선택 폭을 넓히기 위해 마련한 유형이다. 주거형 오피스텔·도시형생활주택 등 매입임대주택과 연계해 일반 아파트 시세 50% 수준으로 공급하며 신혼 출산 가구에게는 장기전세주택2(아파트형 미리내집) 이주 혜택을 제공하는 주택이다.

이번 모집에서는 소미더클래스한강(영등포구)이 114.8대 1로 최고 경쟁률을 기록했다.

주택별 경쟁률을 살펴보면 ▷소미더클래스한강(영등포구) 114.8대 1 ▷스카이포레(동작구) 114.1대 1 ▷슈프림더하이움(강서구) 70.8대 1 ▷르피에드 문정(송파구) 70.6대 1 ▷자양1034(광진구) 63.9대1의 높은 경쟁률을 보였다.

SH는 이날 서류심사 대상자를 발표하고 이후 입주자격·소득·자산·무주택 등 기준에 부합하는지 추가 심사해 당첨자를 선정, 2026년 1월 7일 발표할 계획이다.

황상하 SH 사장은 “신혼부부, 결혼을 앞둔 예비 부부들에게 아이 낳아 키우고 싶은 양육친화적인 양질의 주거환경을 제공할 수 있도록 역량을 집중해 나가겠다”고 밝혔다.