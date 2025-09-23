[헤럴드경제=정석준 기자] 한화그룹 일원이 된 아워홈이 그룹 야구단 한화이글스의 가을야구 선전을 기원하며 한정판 온더고(ONTHEGO) 신제품 2종(사진)을 선보인다고 23일 밝혔다.

온더고는 아워홈의 냉동 미식 간편식 브랜드다. 이번 한정판 제품은 2018년 이후 7년 만에 가을야구에 진출하는 한화이글스를 응원하기 위해 마련됐다.

집, 경기장에서 야구를 관람하며 즐기기 좋은 떡볶이 메뉴 2종 ‘이글이글! 불패 떡볶이’와 ‘절대지지! 마라 떡볶이’로 구성됐다. 아워홈몰과 갤러리아몰, 네이버 브랜드 스토어, 카카오 선물하기 등에서 판매된다.

신제품 할인 혜택과 함께 한화이글스 마스코트인 ‘수리 러기지택 굿즈’를 증정하며, 구매 전 고객 대상 추첨을 통해 한화이글스 유니폼 등 응원용품을 증정하는 이벤트도 진행한다.

아워홈 관계자는 “야구 팬들의 뜨거운 응원을 담아 한화이글스와 함께 특별한 미식 경험을 제안한다”며 “앞으로도 스포츠·문화와 결합한 다양한 협업을 통해 고객들에게 즐거움과 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.