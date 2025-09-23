넷플릭스 콘텐츠·생중계 등서 협업

[헤럴드경제=강승연 기자] 세계 최대 맥주 회사 AB인베브는 넷플릭스와 글로벌 브랜드 파트너십을 체결하고 맥주 브랜드와 문화 콘텐츠 간 협업을 확대한다고 23일 밝혔다.

이를 통해 AB인베브는 넷플릭스와 공동 마케팅 캠페인을 전개한다. 한국의 ‘흑백요리사’를 비롯해 영국 ‘더 젠틀맨’, 브라질 ‘브라질 70’ 등 인기 콘텐츠와 협업할 예정이다. 소비자 체험 이벤트, 한정판 패키지 출시, 디지털 프로모션 등 다양한 방식으로 소비자들과 소통한다는 목표다.

또 넷플릭스 라이브 이벤트와 연계한 공동 브랜드 캠페인도 벌인다. 올해 미국프로풋볼(NFL) 크리스마스 이벤트 경기에 브랜드 광고를 방영하는 한편, ‘2027 여자 월드컵’ 등 대규모 이벤트에서도 협업을 이어간다.

AB인베브 글로벌 최고마케팅책임자(CMO)인 마르셀 마르콘데스는 “이번 파트너십을 계기로 전 세계 소비자들이 문화 콘텐츠를 즐기는 순간에 우리 브랜드가 소비자들에게 더 깊이 있는 경험을 선사하며 즐거운 순간들이 더 많아질 것으로 기대한다”고 말했다.