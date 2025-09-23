과거 식민지 여성들에 강제피임시술 ‘부모시험’ 통과 못하면 아이 빼앗아 가기도 덴마크 공식사과...보상금 지급 방침

[헤럴드경제=도현정 기자]덴마크가 과거 식민지였던 그린란드에서 자행한 강제 피임 정책의 피해 여성들에게 공식 사과하고, 보상금을 지급하겠다는 방침을 내놨다.

22일(현지시간) 영국 매체 가디언은 메테 프레데릭센 덴마크 총리가 오는 24일 그린란드를 방문해 자궁 내 피임장치(IUD) 삽입 강제시술 문제를 공식 사과하고, ‘화해 기금’ 조성을 논의할 방침이라 보도했다.

덴마크 총리실이 이날 배포한 성명에는 “덴마크 정부는 IUD 사례에 연루된 그린란드 여성, 그린란드인이라는 이유로 조직적 차별을 경험한 이들에게 개별적으로 재정 보상을 제공하기 위한 화해 기금을 설립하고자 한다”는 내용이 적시됐다.

프레데릭센 총리는 “(그린란드 수도)누크에서 그린란드 의회 의장이 지켜보는 가운데 공식 사과할 수 있기를 고대한다. 이미 일어난 일을 바꿀 수는 없다. 하지만 그 책임을 질 수는 있으며, 과거사에 대해 화해할 조건을 마련할 수도 있다”고 밝혔다.

덴마크는 이미 이 문제에 대해 지난달 공식 사과한 바 있다. 여기에 현장을 찾아 다시 공식 사과를 하고, 피해 여성들에게 개별적인 보상을 제공하겠다는 것이다. 가디언은 이에 대해 “덴마크와 그린란드의 관계에서 역사적인 조치”라고 평가했다.

강제시술 피해 당사자들도 이에 환영한다는 입장이다. 강제 IUD 시술을 받아, 덴마크 정부에 4500만 덴마크크로네(약 100억원)의 피해 보상을 청구한 한 피해자는 가디언에 “덴마크가 우리의 인권을 침해했다는 점을 인정하려고 노력하려는 것으로 보인다”고 전했다.

1700년대 이후 약 300년 동안 덴마크의 식민지였던 그린란드는 1953년에는 덴마크 일부로 편입됐고, 1979년에는 덴마크의 자치령이 됐다. 덴마크는 이누이트 족 등 덴마크와 다른 인구 구성을 보이는 그린란드의 인구 증가를 억제하기 위해 1960년부터 1970년대에 이르기까지 강력한 산아제한 정책을 펼쳤다. 그린란드 여성 약 4500명은 제대로 설명을 듣지도 못하고 동의 과정도 없는 상태에서 강제로 IUD 삽입술을 받아야 했다. 강제 피임 시술을 받은 피해 여성 중 가장 어린 대상은 12살 소녀였다. 무테 에게데 전 그린란드 총리는 덴마크의 이런 행위를 ‘제노사이드’(대량학살)라 규탄했다.

덴마크 국가항소위원회는 이날 ‘부모역량평가’(FKU)를 통과하지 못했다는 이유로, 갓 태어난 신생아를 출산 1시간 만에 그린란드인 엄마와 분리하도록 한 결정도 번복했다. 덴마크의 부모역량평가는 부모들을 상대로 진행하는 지능·심리 검사로, 시험이 덴마크어로 진행되고 그린란드 인구 대다수를 차지하는 이누이트족의 문화가 고려되지 않아 강제 피임과 더불어 대표적인 식민지 차별 정책이란 지적이 많았다.

당시 딸을 빼앗겼던 그린란드인 이바나 니콜린 브뢴룬드는 사회관계망(SNS)에 “드디어 내 심장이 온전해졌다. 딸을 어서 내 두 팔로 안고 싶다”고 기쁨을 드러냈다.

한편, 최근 덴마크 정부가 그린란드와의 관계 개선에 공을 들이는 것은 그린란드에서 미국의 영향력이 커지는 것을 경계한 것이란 분석이 나온다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 그린란드를 매입하겠다는 의사를 드러낼 정도로 그린란드에 관심을 기울이고 있다. 지난해에는 JD밴스 미국 부통령 등 미국 대표단이 그린란드를 방문하기도 했다.